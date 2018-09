Letzte Minuten gehören der DJK Lichtenfels

Ein gerechtes 0:0-Unentschieden gab es am Samstag in der Kreisliga Kronach vor 100 Zuschauern zwischen dem Spitzenreiter SpVgg Lettenreuth und dem bisherigen Vorletzten SCW Obermain.

Die Verfolger FC Marktgraitz (2:0-Sieg in Wolfers-/Neuengrün) und DJK Lichtenfels (3:0-Erfolg in Johannisthal) verkürzten den Rückstand auf die Lettenreuther auf zwei beziehungsweise drei Zähler. Gleichauf mit der DJK Lichtenfels liegt der SC Jura Arnstein, der mit dem 2:0 gegen den TSV Ludwigsstadt den vierten Sieg in Folge feierte. Der FC Lichtenfels II distanzierte sich mit einem 3:1-Sieg beim FC Stockheim von den Abstiegsplätzen. VfR Johannisthal - DJK Lichtenfels 0:3

Die ersatzgeschwächten Johannisthaler lieferten auf kämpferischer Ebene eine tadellose Vorstellung ab. Die Gäste besaßen wesentlich mehr Spielanteile. Die erste Gelegenheit hatte aber der VfR durch Kraus (5.). Zehn Minuten später scheiterte der DJKler Kotschenreuther an Torwart Mayer. In der Folge spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Erst kurz vor der Pause scheiterte Endres für die Gäste aus wenigen Metern (40.). Nach dem Seitenwechsel rettete zunächst Mayer für seine Farben (48.). Die Franken wurden ungeduldiger. Bis zur 85. Minute erstickte der VfR im Kollektiv jede Aktion der Gäste im Keim. Aber dann lief Routinier Demirel auf Mayer zu, spitzelte den Ball an ihm vorbei und bei der Rettungstat von Großmann auf der Linie half Fortuna nicht mit (0:1). Nach einer Roten Karte für Heimakteur Gaertig (87.) sorgten Kotschenreuther und Spielertrainer Koch für den 3:0-Auswärtserfolg. Koch prophezeite das Resultat seines Teams exakt. mb SpVgg Lettenreuth- SCW Obermain 0:0

Die eifrigen Weismainer besaßen in einem mittelmäßigen Spiel zu Beginn leichte Vorteile. Al Lami prüfte den Lettenreuther Torwart Kaya in der 10. Minute. Die Heimelf versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Durch viele Abspielfehler kamen die Gäste immer wieder zu schnell in Ballbesitz. In der 20. Minute schickte R. Hillebrand S. Engelmann, doch SCW-Torwart Berthold war schneller am Ball. Weismain versuchte es mit Weitschüssen, die brachten aber nichts ein. F. Friedlein zwang Schlussmann Kaya zu einer Glanzparade (37.). Im Gegenzug lenkte Berthold einen Schuss von R. Hillebrand gerade noch übers Tor. Lettenreuths Spielertrainer Florian Eberth traf nach einem Pass von K. Pfaff den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig. In der zweiten Hälfte besaßen beide Mannschaften je eine Möglichkeit. S. Lutter verzog für die Heimelf in der 58. Min. aus halbrechter Position. Der eingewechselte M. Will touchierte mit seinem Schuss die Latte des Lettenreuther Tores. rwa SV Wolfers-/Neuengrün - FC Marktgraitz 0:2

Die "Wölfe", die stark ersatzgeschwächt antraten, gestalteten das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Die 90 Zuschauer sahen lediglich eine Möglichkeit pro Mannschaft, die jeweils aus Fernschüssen resultierte. Die Marktgraitzer schossen in der 10. Minute knapp über das Gehäuse und die Platzherren scheiterten kurz vor dem Halbzeitpfiff an Gästetorwart Lauterbach. In der zweiten Hälfte machten die Hausherren mehr Druck und waren fast über die gesamten 45 Minuten die bestimmende Elf. Doch außer einem Lattentreffer kamen keine großen Chancen heraus, da sie vor dem Tor zu umständlich agierten. Durch zwei eklatante Abwehrfehler kamen die "Graatzer" zu ihren beiden Treffern durch Christian Bülling (55.) und Patrick Szalski (78.). Es war ein sehr glücklicher Dreier für den Gast in einem Spiel, dass keinen Sieger verdient hätte. gb SC Jura Arnstein - TSV Ludwigsstadt 2:0

Dank zweier guter Abwehrreihen blieben Torchancen im ersten Abschnitt Mangelware. So dauerte es fast bis zur 20. Minute, bis Hopfenmüllers Schuss aus spitzem Winkel für Gefahr sorgte. Jedoch hätte Frunske beinahe mit dem Halbzeitpfiff die Gästeführung erzielt. Sein Flachschuss aus acht Metern verfehlte aber das SC-Gehäuse. Nach der Pause brachten die Jura-Boys mehr Druck in ihr Angriffsspiel. So dauerte es nur zehn Minuten, bis Tremel auf engstem Raum drei Gegner narrte und per Dropkick das Leder aus spitzem Winkel zum 1:0 versenkte. Nun brannte es lichterloh in der TSV-Abwehr. Der SCJ erspielte sich Möglichkeiten im Fünf-Minuten-Takt. So stand Hopfenmüller alleine vor dem herausgelaufenen Torwart Sieber, aber der Arnsteiner setzte die Kugel über die Latte. Auch Freitag schob völlig freistehend am TSV-Gehäuse vorbei. Einen Doppelpass auf engstem Raum mit Hopfenmüller schloss Freitag mit dem 2:0 ab. Die Gäste waren mit diesem Ergebnis noch gut bedient, zumal Will in der Schlussphase des Spiels den Ball am Tor vorbeischoss und ein Tremel-Kopfball sein Ziel ebenfalls knapp verfehlte. wre FC Burgkunstadt - FC Wallenfels 3:0

Die Burgkunstadter ließen Ball und Gegner laufen. In der 25. Minute besaß Wuttke die Chance zum 1:0, doch der Gästetorwart parierte glänzend. Das verdiente Führungstor erzielte Portner durch einen sehenswerten Flachschuss (43.). Nur eine Minute später erhöhte Schamel auf 2:0 nach einer Vorlage von Portner. Noch vor der Pause besaßen die Wallenfelser die Chance zum Anschusstreffer, doch der Schuss ging an die Latte des FCB-Tores. In Hälfte 2 dominierte weiter die Heimelf. Gahn schoss knapp am Gästetor vorbei (55.). Einen Konter der Wallenfelser klärte Portner auf der Linie (65.). Einen schönen Spielzug schloss Franke in der 70. Minute zum 3:0-Endstand ab. wstr FC Stockheim - FC Lichtenfels II 1:3

Die Landesliga-Reserve konnte am Maxschacht aus dem Vollen schöpfen und landete einen letztlich verdienten Auswärtssieg. Die Gäste hatten schon in der 1. Minute eine Großchance. Auch in der Folge wirkten sie spiel- und zweikampfstärker. Das 0:1 durch Maximilian Pfadenhauer in der 26. Minute kam nicht überraschend. Johannes Wittmann für die "Bergleute" und wieder Pfadenhauer für die Korbstädter brachten vor der Pause weitere Top-Möglichkeiten nicht im Tor unter. Mit einem Foulelfmeter glich André Weschta zum 1:1 aus (59.) Doch insgesamt investierten die gut besetzten Gäste einfach mehr. Während beim FC Stockheim in der Offensive wenig lief, hatte der FC Lichtenfels II viele gute Angriffe und Abschlüsse. Antonio Pranjic traf mit einem Kopfball zum 1:2 (73.). Tobias Zolln-hofer sorgte mit dem 1:3 (84.) für die Entscheidung. ds