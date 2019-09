Lettenreuther distanzieren ihre Verfolger

Mit zwei Siegen in den Topspielen der Fußball-Kreisliga Kronach hat sich die SpVgg Lettenreuth einen Zwei-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze vor den Verfolgern TSV Neukenroth und ASV Kleintettau verschafft. Die DJK Lichtenfels holte beim SV Wolfersgrün mit dem 3:2 drei Punkte und liegt auf Rang 4. Mit dem gleichen Resultat gewann der SCW Obermain beim Letzten TSV Steinberg. TSV Steinberg - SCW Obermain 2:3

In der Anfangsphase nutzten die Weismainer zwei individuelle Fehler der TSVler durch Pinter zum 0:2 (6., 20.). Danach wachte die Zeiß-Elf auf. Sidibe erzielte den Anschlusstreffer (24.). Nun war Steinberg am Drücker. Der Heimelf fehlte aber das Glück. Noch dazu sorgten die TSVler per Eigentor selbst für das 1:3 (35.) Nach der Pause drängten die Steinberger auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang Geiger per Foulelfmeter (63.). Die Heimelf gab nie auf, doch es blieb beim knappen 2:3. Tore: 0:1 Pinter (6.), 0:2 Pinter (20.), 1:2 Sidibe (24.), 1:3 (35., Eigentor), 2:3 Geiger (63., Foulelfmeter) / SR: Steffen Reißmann SpVgg Lettenreuth - SV Kleintettau 2:1

Das Spiel begann furios. In der 4. Minute erzielte Tim Poka das 1:0, nachdem der Gästetorwart seinen Kopfball erst abgewehrt hatte, aber gegen den Nachschuss machtlos war. Lettenreuth bestimmte in der Folgezeit das Spiel und drückte die Kleintettauer in deren Hälfte. Zum Entsetzen der Heimfans köpfte Andre Paura einen langen Ball an seinem Torwart, Rick Hillebrand, vorbei zum 1:1 ins eigene Tor. Nun waren die Gäste besser im Spiel. Hillebrand parierte im Eins-gegen-eins gegen Iskender glänzend. Kurz vor der Pause hielt ASV-Torwart Manuel Fröba einen 16-Meter-Schuss von Kevin Pfaff. In Hälfte 2 spielte nur noch Lettenreuth. Florian Eberth und Florian Lang vergaben Chancen. In Minute 66 belohnte sich die Heimelf und erzielte das 2:1. Pfaff setzte sich durch und wieder war Poka zur Stelle. Da die Gäste immer weiter aufrückten, gab es gute Kontermöglichkeiten für die SpVgg. Pfaff hätte alleine das Spiel entscheiden können, doch seine Abschlüsse gingen allesamt daneben. Tore: 1:0 Poka (4.), 1:1 Paura (35, Eigentor), 2:1 Poka (67.) / SR: R. Riemke FC Burgkunstadt - TSV Neukenroth 2:5

Die Burgkunstadter kassierten mit dem 2:5 gegen Neukenroth die zweite Heimniederlage an diesem Doppelspielwochenende. Der Tabellenzweite ging nach acht Minuten durch Florian Maurer in Führung. Maurer sorgte sieben Minuten vor der Pause für das 0:2, als er bei einem Konter von Fröba bedient wurde. Felix Maurer veredelte in der 53. Minute ein Solo von Tim Wachter zum 0:3. Eine Maurer-Kooperation schloss Felix nach Vorarbeit von Florian zum 0:4 ab (58.). Die Burgkunstadter verkürzten durch Maximilian Stammberger auf 1:4 (65.), doch Jonas Nickol stellte den alten Abstand wieder her (76.). M. Stammberger sorgte drei Minuten vor Schluss noch für etwas Ergebniskosmetik für den Tabellenvorletzten. TSV Weißenbrunn - FC Lichtenfels II 2:1

Nach nur sechs Minuten bekamen die TSVler einen Foulelfmeter zugesprochen, den Pfreundner zum 1:0 nutzte. In der 23. Minute scheiterte TSV-Stürmer Julian Brendel alleine vor dem Tor am Gästeschlussmann. Die FCler spielten nun schneller und direkter. Ein Spielzug führte zum verdienten Ausgleich durch Schamel (35.). Weitere Torchancen verhinderte TSV-Torhüter Weise. In Halbzeit 2 erkämpfte sich der TSV den Sieg. Die Gäste hatten ihre liebe Mühe beim Spielaufbau. Anhand der Torchancen hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Den Siegtreffer erzielte Julian Brendel: Er setzte sich im Strafraum durch und traf durch die Beine des Torhüters. rl Tore: 1:0 Pfreundner (6., Foulelfmeter), 1:1 Schamel (35.), 2:1 J. Brendel (59.) / SR: Jochen Schuberth (Rehau)

SV Wolfers-/Neuengrün - DJK Lichtenfels 2:3

Die DJKler gingen früh (5.) durch einen 16-Meter-Schuss von Lausch in Führung. Elf Minuten später schlug De Sabinos Sonntagsschuss aus 16 Metern zum Ausgleich im Winkel ein. Nach einer halben Stunde musste Torwart Centner verletzt ausgewechselt werden. Ein Feldspieler stand nun im Kasten. Der konnte in der 38. Minute einen Freistoß nicht festhalten, Hurec staubte zum 1:2 ab. Die spielerisch starken Lichtenfelser ließen nun Ball und Gegner laufen. Nachdem De Sabino einen Freistoß knapp am DJK-Tor vorbeigesetzt hatte, erzielte Bozkaya im Gegenzug das 1:3 (66.). Eine Viertelstunde vor dem Ende verkürzte Horn per Foulelfmeter auf 2:3. Nun drängte die Heimelf auf den Ausgleich, doch die DJK verteidigte geschickt. Mit dem Schlusspfiff traf De Sabino den Pfosten des Gästetors. gb Tore: 0:1 Lausch (5.), 1:1 De Sabino (16.), 1:2 Hurec (38.), 1:3 Bozkaya (66.), 2:3 Horn (75., Foulelfmeter) / SR: Jan Gäbelein DJK-SV Neufang - FC Marktgraitz 2:2

Den stark ersatzgeschwächten Neufangern reichte vor 120 Zuschauern eine 2:0-Führung nicht zum Sieg. Nach zwei guten Möglichkeiten der Gäste brachte Nico Reissig mit einem Schlenzer in den Winkel die Heimelf in Führung (4.). Tobias Förtschbeck erhöhte aus einem Gedränge im Strafraum das 2:0 (17.). Nachdem Rene Pülz noch knapp am DJK-Pfosten vorbeigeschossen hatte (39.), machte es Colin Gloystein zwei Minuten später besser, als er eine Unachtsamkeit in der Neufanger Abwehr zum Anschlusstreffer nutzte. Die Heimelf verpasste es nach der Pause, wieder davonzuziehen. Bastian Hader vergab zwei Möglichkeiten. Ein Abstimmungsfehler DJK-Defensive führte schließlich zum Ausgleich durch Tobias Fischer-Mahr (70.).her