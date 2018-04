Lettenreuth siegt im Kellerduell der Bezirksliga

Die SpVgg Lettenreuth wusste ihre leichte Überlegenheit in der ersten Hälfte der Bezirksliga-Partie beim SV Dörfleins zu nutzen und ging bis zur Halbzeit mit 2:0 in Front. Nach dem Wechsel glich der nun deutlich überlegene SV in der 88. Minute aus.



In der Nachspielzeit nutzte Partsch den Überaschungsmoment nach einem SV-Fehler zum Siegtreffer.



Bezirksliga Oberfranken West

SV Dörfleins -

SpVgg Lettenreuth 2:3 (0:2)

Nach einer frühen Chance von SV-Spieler Getmanenko (2. Minute), die der gut aufgelegte Gästetormann Kaya mit dem Fuß klärte, kam die nächsten 20 Minuten kein richtiger Spielfluss zu Stande. Nach einer starken Kombination will Porlein abschließen, doch Kaya ist erneut zur Stelle. Wenig später verfehlt Rahmer völlig freistehend das Gästegehäuse - der Weckruf für die Lettenreuther, die nun auch zu Chancen kamen. Den Führungstreffer für die Gäste besorgte Fischer per Kopf nach einer Ecke, was er auch der fehlerhaften Manndeckung des SV zu verdanken hat. Nach einem schönen Pass in den Lauf von Treusch täuscht Fischer an und erhöht zum 2:0-Halbzeitstand.



Nach dem Wechsel war der Ball meist im Besitz der Heimelf, was sich aber erst in der 70. Minute bezahlt machte: Nach einer Ecke köpft Jäger an die Latte, Wich gelingt im Nachschuss der Anschlusstreffer. Wenig später hatte Heichel den Ausgleich auf dem Fuß, doch Kaya reagierte blitzschnell mit einer Glanzparade. Lettenreuth kam in dieser Phase nur durch seltene Konter zu Chancen, die die Heimabwehr souverän entschärfte. Der 2:2-Ausgleich durch Jäger war erneut ein Nachschuss nach einem Kopfball nach einer Ecke (88.). Alles sah nach einem Unentschieden aus, doch dann rutschte SV-Spieler Mayer das Leder unter der Sohle durch. Partsch versuchte sein Glück: aus 35 Metern hielt er einfach drauf, traf ins leere Tor und brachte der SpVgg Lettenreuth damit einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf ein. red



SpVgg Lettenreuth: Kaya - Beier, Di. Fischer, Treusch (46. Stittele), Catlakcan, Partsch, Zeiß, Vogel (86. Eberth), Kraus, Hillebrand (24. Kankowiak), Da. Fischer. - Schiedsrichter: Feuerbach (Frankenwinheim). - Zuschauer: 140. - Tore: 0:1, 0:2 Fischer (33., 43.), 1:2 Wich (71.), 2:2 Jäger (88.), 2:3 Partsch (90. +2).