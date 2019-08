Landesliga Nordwest: Top-Torjäger gegen Schießbude

Ein Rückfall in alte Muster war die Partie des FC Lichtenfels am vergangenen Spieltag der Landesliga Nordwest: Gegen den FT Schweinfurt hielt die Mannschaft des Trainer-Gespanns Christian Goller/Oliver Müller eine Halbzeit sehr gut mit, doch dann folgte der Einbruch. Viele Fehler führten zur 2:6-Niederlage.

Einfacher wird es für die zweitschlechteste Defensive der Liga nicht, denn am Samstag (14 Uhr) geht es zum FC Geesdorf - und der hat einen Topstürmer in seinen Reihen.

18 Treffer in acht Spielen

Vincent Held ist aktuell der herausragende Spieler der Liga. In jedem seiner acht Einsätze erzielte er mindestens einen Treffer, insgesamt kommt er schon auf sagenhafte 18 Treffer - und das als 20-Jähriger, der in der Vorsaison noch beim Kreisligisten SSV Kitzingen kickte. "In Geesdorf wartet eine spielstarke Top-Mannschaft mit einem Top-Torjäger auf uns. Sie sind momentan eine absolute Spitzenmannschaft, die einen sehr guten Start in die Saison hingelegt hat", zollt FCL-Trainer Müller dem Gegner und Held großen Respekt.

Die Geesdorfer sind Dritter der Landesliga Nordwest. Die einzige Niederlage der noch jungen Saison kassierten sie bei Spitzenreiter Vatan Spor Aschaffenburg (1:2). Zuletzt schwächelten die Geesdorfer allerdings ein wenig: Am vergangenen Wochenende kamen sie im Heimspiel gegen den TG Höchberg über ein 3:3 nicht hinaus. Zwei Mal liefen sie sogar einem Rückstand hinterher.

Hoffnung auf ein Remis

Deshalb hofft Müller vor eigenem Publikum auf eine Chance seiner Mannschaft: "Geesdorf ist nicht unverwundbar, das hat man im letzten Spiel gesehen. Wir haben uns daher einen Punkt zum Ziel gesetzt." Allerdings muss dafür die mit 25 Gegentreffern zweitlöchrigste Abwehr der Liga wieder deutlich besser stehen als zuletzt - und das über 90 Minuten. "Die Niederlage gegen Schweinfurt lief nach dem gleichen Muster ab wie die verlorenen Heimspiele zuvor", räumt Müller ein. Sein Team habe mehrere Möglichkeiten auf die Führung vergeben und sei dann spätestens nach dem Gegentreffer zum 2:4 eingebrochen. "Die Leistung in der zweiten Halbzeit war einfach schwach, von daher war es eine verdiente Niederlage."

Positive Ansätze habe es - wieder einmal - fast ausschließlich in der ersten Halbzeit gegeben. "Da haben wir gut mitgespielt und hatten sogar mehr Torchancen als der Gegner." Eine Statistik, für die es aber keine Punkte gibt.

Weiter Personalsorgen

Sorgen bereiten dem Lichtenfelser Trainerduo weiterhin die Personalprobleme. Zu den verletzten Spielern gesellen sich einige Urlauber. "Pfadenhauer, Mohr, Mariusz Jankowiak und Schamel kommen zwar zurück, aber fast alle befinden sich im Trainingsrückstand und haben fehlende Spielpraxis", hadert Müller. Dazu fällt Stefan Fischer nach einer Operation für lange Zeit aus.

FC Lichtenfels: Kraus, Michel - L. Dietz, Graf, Hellmuth, M. Jankowiak, Mohr, Pfadenhauer (?), Schaller, Schamel, Schardt, Scholz, Schunke, Wagner, Wige, Zillig