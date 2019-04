Landesliga Nord: SSV-Frauen fehlte zum Punktgewinn nicht viel

Die Frauen des Schwabthaler SV haben in der Landesliga Nord gegen Tabellenführer FC Ezelsdorf mit 0:1 verloren. Nach drei Siegen war es die erste Niederlage im Jahr 2019 für die Mannschaft von Trainerin Theresia Vogt.

In der Bezirksoberliga feierte der FC Michelau beim ASV Oberpreuschwitz einen Kantersieg.

Der FC Redwitz brachte in der Kreisliga Nord beim TSV 08 Kulmbach eine 1:0-Führung nicht über die Zeit.

Landesliga Nord

Schwabthaler SV -

FC Ezelsdorf 0:1

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften auf einen Fehler des Gegners warteten. Jessica Keil hatte nach fünf Minuten die erste Chance für die Heimelf, doch sie traf nur das Außennetz. Auf der Gegenseite kam Ezelsdorf nach einer Viertelstunde zum ersten Abschluss. SSV-Torhüterin Jaqueline Spindler hatte aber keine Probleme.

Der Tabellenführer versuchte mit langen Bällen, Jenny Hallmann in Szene zu setzen. Die Schwabthalerinnen standen diszipliniert und klärten mit vereinten Kräften.

Kurz vor dem Pausenpfiff bot sich Ezelsdorf die beste Gelegenheit: Die Gastgeberinnen brachten im Anschluss an eine Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Immer wieder sprang der Ball vor die Füße einer Ezelsdorferin, ehe Maria Vogt die Situation bereinigte. In der zweiten Halbzeit agierten die Teams weiterhin aus einem kompakten Mittelfeld heraus, so dass Gefahr nur bei Standardsituationen entstand. SV-Spielführerin Lisa Kestler (53.) jagte den Ball aus aussichtsreicher Position über das Gäste-Tor. Nach 70 Minuten erarbeiteten sich die Ezelsdorferinnnen mehr Spielanteile. Zudem verlor die Abwehr des Schwabthaler SV nach der Auswechslung von Pia Kestler an Kompaktheit.

Der Führungstreffer für den Spitzenreiter resultierte aus einem Freistoß von der Strafraumgrenze. Der Ball rauschte an allen vorbei in Richtung Emma Ring (78.), die am langen Eck lauerte und die Kugel mit der Brust über die Linie drückte. Die Schwabthaler Frauen warfen alles nach vorne und hatten durch Lisa Kestler (84.) die Ausgleichschance: Sie stürmte im Alleingang Richtung Gäste-Tor, doch anstatt selbst abzuschließen, legte die Angreiferin quer - und Ezelsdorf entschärfte die Situation. JaS

Bezirksoberliga Oberfranken

ASV Oberpreuschwitz -

FC Michelau 0:7

Die FC-Damen hatten mit dem Schlusslicht keine Probleme und eroberten durch den Kantersieg den dritten Tabellenplatz zurück. Tore: 0:1 Opitz (7.), 0:2 Dinkel (25.), 0:3 Opitz (42.), 0:4 Karch (47.), 0:5 Panzer (62.), 0:6 Müller (71.), 0:7 Schmitt (80.). - SR: Sickl (TSV Himmelkron).

Bezirksliga Oberfranken West

FC Fortuna Roth -

FSV Unterleiterbach 2:1

Durch den späten Heimerfolg haben die Fortuna-Frauen den Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz auf elf Punkte vergrößert. Gleichzeitig beträgt der Rückstand auf den oberen Tabellennachbarn, den FSV Unterleteiterbach, nur noch ein Zähler. Tore: 1:0 Weiß (10.), 1:1 Daminger (15.), 2:1 Treubel (82.). - SR: Haas (SV Berdorf-Höhn).

Kreisliga Nord

TSV 08 Kulmbach -

FC Redwitz 1:1

Die Heimelf begann druckvoll, schaffte es aber nicht, hinter die Abwehrkette der FC-Frauen um Luisa Walcher zu kommen. So blieben Torchancen in der Anfangsphase Mangelware. Nach 20 Minuten kam Redwitz besser ins Spiel und erarbeitete sich erste Möglichkeiten. FC-Spielerin Kathrin Schlaf scheiterte aus halbrechter Position an der TSV-Torhüterin Kathrin Konrad. Bei einem Distanzschuss von Laura Herbst rettete für die Kulmbacherinnen der Pfosten.

Im zweiten Durchgang war das Spiel von Zweikämpfen geprägt. Chancen gab es zunächst keine. Mit einem Freistoß aus 25 Metern unter die Latte brachte Walcher (66.) die Redwitzerinnen in Führung. In der 78. Minute traf TSV-Spielerin Christina Schmidt nach einer Flanke zum 1:1-Endstand. sp

Kreisliga Süd/West

Schwabthaler SV II -

SV Frensdorf II 0:1

Die Gäste zogen mit dem Auswärtssieg in der Tabelle an der zweiten Mannschaft der Schwabthalerinnen vorbei und liegen nun an der Spitze der Kreisliga Süd/West. Tor: 0:1 Eschenbacher (21.). - SR: Mustafa (FC Redwitz).