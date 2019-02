Kuriose Niederlage für Baur SV

Der Kreis der Titelkandidaten in der Kegler Bayernliga Nord ist immer noch groß, aber der Baur SV Burgkunstadt hat sich daraus mit einer 3:5-Heimniederlage gegen den Polizei-SV Bamberg verabschiedet. Dabei war der Tabellenführer nicht einmal besser, sondern brachte sich aufgrund eines Bahndefektes selbst um vier zu viel gezählte sogenannte "Nullwürfe". Sprich, als am Ende zwei Neuner der Bamberger auf den letzten beiden Schub die Drei-Holz-Niederlage besiegelten, hatte niemand bemerkt, dass den Gastgebern eigentlich noch vier Würfe zustanden. Dies kam erst heraus, als der Spielbericht längst unterzeichnet war. Zurück blieben eine bedröppelte Baur-Mannschaft und enttäuschte Fans, die während der fast fünf Stunden Stimmung gemacht hatten.

Im Verfolgerduell siegte Luhe-Wildenau mit 4,5:3,5 gegen Eschlkam und bleibt nach Minuspunkten somit einen Zähler vor Bamberg. Herschfeld sicherte Rang 3 durch ein 6:2 in Hirschau. Baur SV Burgkunstadt - Polizei SV Bamberg 3:5

Die Gastgeber warteten mit einer kleinen Überraschung in der Aufstellung auf: Vater und Sohn Zapf rückten in die Startpaarung, was die Gäste zunächst offenbar etwas aus dem Konzept brachte. Harald Zapf zeigt soliden Kegelsport und lieferte sich mit Kaiser ein packendes Duell, das die Fans mitriss. Satz 1 gewann Zapf, Satz 2 ging an den Bamberger. Dann war wieder der Baur-Senior an der Reihe, ehe ihm im vierten Satz etwas die Luft ausging und der Vorsprung schmolz. Schließlich rettete er ein 2:2 und dank 557:548 Holz den Mannschaftspunkt.

Mann des Tages war aber sein Sohn Peter, der Scheel (562) zwar zwei Sätze, aber dennoch nie eine Chance ließ. Er begann mit 171 Holz (70 geräumt) und machte gleich 44 Kegel gut. Nach einem Ausrutscher mit 138 machte er gleich darauf mit 158 Holz den Sack zu und setzte nochmals 158 drauf, so dass er mit überragenden 626 Holz (244 im Räumen) die Tagesbestmarke setzte.

Im Mittelpaar dann das umgekehrte Bild: Die Burgkunstadter mussten zwei Niederlagen einstecken. Michael Carl spielte zwar gute 576 Holz, in die Vollen fehlten aber die Gassen. So lag er hier gegen Wolf schon mit 50 Kegeln zurück. Carl räumte stark ab, dies reichte aber nicht zur Wende. So musste er sich den 582 seines Kontrahenten geschlagen geben.

Den Trainingsrückstand nach einer langen Verletzungspause merkte man Tobias Rießner an, und so kam fast folgerichtig eine klare 512:567-Niederlage gegen Hahner zustande. Somit stand es 2:2 bei noch zwölf Überholz für die Kegler vom Obermain.

Krimi bei den Schlussduellen

Was nun folgte war ein Krimi. Schnell war klar, dass die Duelle im Schlussduo für jedes Team einen Punkt bringen würden. Somit kam es bei 3:3 auf das Gesamtergebnis an. Und dann war da ja noch die Bahn, die so manchen Verantwortlichen des Baur SV schier in die Verzweiflung trieb: auf Bahn 4 rutschte immer wieder ein Kegel im Abräumen durch die Bremse, so dass nicht das richtige Bild stand. Immer wieder musste an der Technik herumgedoktert werden. Dabei kam es zu den schon erwähnten Nullwürfen, die aber unbemerkt blieben. Für die Zuschauer, die sich an der Gesamtanzeige orientierten, sah das Finale dann wie folgt aus: Die Burgkunstadter waren fertig, Johannes Partheymüller würde trotz ordentlicher 552 sein Duell verlieren, während Patrick Kalb mit gewohnt starken 591 siegreich war. Die Bamberger hatten noch je einen Wurf und spielten beide einen Neuner - an der Anzeige stand ein Unentschieden! Beim Übertrag der einzelnen Wurfscheine in den Spielbericht kam dann aber ein Sieg für Bamberg mit drei Holz heraus, den Funk (586) und Then (572) erkämpft hatten.

Als der Sportgruß abgehalten war, bemerkten die Gastgeber die fehlenden Würfe - zu spät.

Die Statistik

Baur SV Burgkunstadt - Polizei SV Bamberg 3:5

(10,5:13,5 Sätze; 3414:3417 Holz) H. Zapf - Kaiser 2:2 (557:548) P. Zapf - Scheel 2:2 (626:562) M. Carl - Wolf 1,5:2,5 (576:582) T. Rießner - Hahner 1:3 (512:567) J. Partheymüller - Funk 0:4 (552:586) P. Kalb - Then 4:0 (591:572)