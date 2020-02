Kunstadter lassen Aufsteiger TS Coburg keine Chance

Dabei untermauerte das Team von HGK-Trainer Toni Lakiza seine Ambitionen auf die Vizemeisterschaft. Zwar war der Liga-Neuling und Tabellenvorletzte aus Coburg gegen die HGK heillos überfordert, doch in vielen Szenen erkannte man, dass die Kunstadter derzeit richtig Spaß an ihrem Sport haben.

Bezirksoberliga, Männer

HG Kunstadt - TS Coburg 36:21

Solche eine Szene gab es in der 53. Minute, als die Partie beim 30:18 längst entscheiden war. Dies hielt aber den Kunstadter Tarek Legat nicht davon ab, in einer eigentlich aussichtslosen Situation Ball und Gegner hinterherzusprinten und den Coburger so zu einem technischen Fehler zu zwingen. Den dadurch gewonnenen Ball wuchtete dann Max Wünschig zum 31:18 ein.

Solche Szenen zeigten den derzeitigen Kunstadter Torhunger und machen Hoffnung auf eine unterhaltsame Rückrunde.Trainer Lakiza nutzte auch die Gelegenheit, etliche Leistungsträger zu schonen. Dies nutzte neben Max Wünschig vor allem Marius Petersen, der mit viel Zug zum Tor auf elf Treffer kam.

Dabei sah es in den ersten Minuten noch gar nicht nach dem klaren Heimerfolg der HG aus. Die Gäste um Trainer Elvedin Mustafic fanden gut in die Partie, gingen dank Sebastian Baselt sogar in Führung (2:3, 4. Minute) und hielten bis zum 6:5 (12.) mit.

Doch im Anschluss hatte sich die physisch überlegene Defensive der Hausherren auf den Gegner eingestellt und fing die halbherzig vorgetragenen Angriffe der Coburger entweder ab oder konnte sich hier auf Torhüter Alexander Kießling verlassen. Ab der 13. Minute spielte die HG dann auch nach vorne bedeutend schneller und zeigte den behäbigen Gästen die Grenzen auf (13:6; 20.).

Hinzu kam, dass Coburg immer wieder in Unterzahl war. Als Johannes Kempf in der 27. Minute wegen Meckerns bereits seine dritte Zeitstrafe erhielt, war das Spiel nicht nur aufgrund des klaren Halbzeitstandes von 18:8 bereits entscheiden.

Nach dem Wiederanpfiff schonte Trainer Lakiza Spieler wie Deuber, Jung, Oester und Karapetjan komplett, während Max Wünschig, Tobias Steuer, Tobias Schnapp und Marius Petersen weiter Werbung in eigener Sache betrieben.

Im besonderen Maße galt dies auch für den jungen Jonas Doerfer, der im Tor ebenso überzeugte wie Alexander Kießling in der ersten Halbzeit. Coburg gab sich trotz des klaren 14:28-Rückstands (48.) nicht auf, war aber der Kunstadter Spiel- und Einsatzfreude klar unterlegen.mts

Die Statistik

HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Petersen (11/3), Wünschig (8), Legat (5), Scholz (5), Steuer (2), N. Oester (2), Schnapp (2), Deuber (1), Jung, Karapetjan / TS Coburg: Heeb, Resler - Pletl (5/2), Kessel (3), Karl (3), Finzel (2), Baselt (2/1), Horcher (2), Kempf (1), Görs (1), Heeb (1), Eversmann (1), Le Peillet / Schiedsrichter: Th. Bayer, Ti. Bayer