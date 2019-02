Kunstadt-Weidhausen zum Topspiel in Marktleugast

Der TVM (17:5 Punkte) würde mit einem Heimsieg über das Team von SG-Trainerin Christine Gahn (19:3) nach Punkten gleichziehen und die Meisterschaftsvergabe verschieben. Mit einem Auswärtserfolg könnten die Frauen vom Obermain für eine Vorentscheidung im Titelrennen sorgen.

Mit Fanbus nach Marktleugast

Damit in diesem "Endspiel" aus Sicht der SG nichts dem Zufall überlassen bleibt, fährt der Gast gleich mit einem ganzen Fanbus in die Marktleugaster Dreifachsporthalle. Diese Unterstützung wird auch dringend nötig sein, denn an selber Stelle kassierte Kunstadt-Weidhausen im November gegen den TV Gefrees noch eine herbe 22:32-Niederlage. Dabei sollten sich die Spielerinnen von Trainerin Gahn lieber an das Hinspiel gegen den von Udo Prediger trainierten TV Marktleugast erinnern, als die SG nach ausgeglichener erster Halbzeit den Verfolger mit 25:17 geradezu aus der Kordigasthalle schoss. Allerdings profitierte die SG im Hinspiel vom frühen Ausfall von TVM-Leistungsträgerin Sandra Dietrich.

Auf keine Rechenspiele einlassen

Das klare Hinspielergebnis würde Seufert & Co. am Samstag sogar eine knappe Niederlage erlauben, denn bei Punktgleichheit spräche dann der bessere direkte Vergleich für den derzeitigen Spitzenreiter. Auf solche Rechenspiele wollen sich die Gäste aber nicht einlassen. Klar ist jedoch: Gegen das Prediger-Team dürfen sich die SGlerinnen keine derart schlechte erste Halbzeit leisten wie in der Vorwoche gegen Helmbrechts. Stattdessen sollten sie sich auf die Stärke ihres Kaders vertrauen, an dessen Ende mit Kerstin Pitterich die vielleicht beste Torfrau der Liga steht. Und mit Lina Pühlhorn, Lena Bauer, Fabienne Seufert, Nadine Freitag, Marion Held und der zuletzt bärenstarken Anja Pitterich verfügt die SG über das Potenzial, um den TVM auch in dessen Halle zu beherrschen.

Demnach dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes Spitzenspiel freuen, über dessen Ende wohl die bessere Tagesform entscheiden wird.

"Zweite" in Creußen zu Gast

Die "Zweite" der HGK-Frauen ist am Samstag (16 Uhr) beim Tabellenführer der Bezirkliga Ost, dem HC Creußen, zu Gast. Nach dem Spiel werden die Kunstadterinnen schnell nach Marktleugast fahren, um dort ihre "Erste" zu unterstützen.mts