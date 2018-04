Kunstadt-Weidhausen verliert beim Team der Stunde

Am Samstagabend verlor die Mannschaft von SG-Trainerin Christine Gahn mit 18:28 (9:14) beim MHV Schweinfurt, der mit seinem sechsten Erfolg in den letzten sieben Spielen den Anschluss an die direkten Nichtabstiegsplätze hergestellt hat. Nächste Woche kommt es für Schweinfurt (22:28 Punkte) zum "Endspiel" um den Klassenerhalt beim HSV Bergtheim II (23:27). Die SG plant schon länger für die Bezirksoberliga.



SG im Angriff zu harmlos

Am Samstag erinnerte wenig an das Hinspiel vor fünf Monaten, das Seufert & Co. noch klar mit 24:15 für sich entschieden hatten. Denn während der MHV im Laufe der Saison vor allem seine Offensivleistung steigerte, präsentierte sich der Tabellenvorletzte auch an diesem Wochenende im Angriff schlichtweg zu harmlos.



Dabei machten die ersten 20 Minuten den Gästen vom Obermain durchaus Mut auf eine Überraschung. In der Abwehr mit der nötigen Aggressivität und vorne mit variablen Spiel lag die SG sogar mit 4:2 (10.) in Front und hielt bis zum 7:7 durch Marion Held bis zur 18. Min. mit. Doch bis zur Pause wiederholte sich das mittlerweile bekannte Muster: Der Gegner stellte sich auf die Abwehr der Gäste ein, die ihrerseits mit technischen Fehlern dem Gastgeber in die Karten spielten. So spielte Schweinfurt über Viola Wolz und Meike Beck seine ganze Klasse aus und sorgte mit dem 14:9-Pausenstand für klare Verhältnisse.



Leistung fällt nach der Pause ab

Ein weiteres, mittlerweile bewährtes Muster in den Partien der SG ist der Leistungsabfall direkt nach Wiederbeginn. In Schweinfurt war dies nicht anders. Das Team von MHV-Trainer Alexander Bitsch kam im Minutentakt zu Treffern. Beim 22:12 (38.) war die Messe gelesen.

Immerhin präsentierten sich die Handballerinnen vom Obermain im Schlussdrittel kämpferisch und hielten den Abstand konstant bei zehn Toren. Der Schweinfurter Heimerfolg war aber zu keiner Zeit mehr in Gefahr. mts



Die Statistik

MHV Schweinfurt: Seufert - Wolz (5/1), Albert (5/3), A. Kleinhenz (4), Beck (3), Parad (3), Ditzel (3), Michal (2), Th. Kleinhenz (2), L. Seufert (1), R. Brand, Höldl, A. Brand / SG Kunstadt-Weidhausen: Fritz, Okur - Seufert (4/3), Klihm (4/3), Baier (3), Röschlein (3), Held (2), Gahn (1), Werner (1), Schnack, Aust, Bauer, Lang / SR: Sachse, Weis (beide HG Maintal)