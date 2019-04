Kremer trifft früh zum Derbysieg

Nur eine Saison muss der VfL Frohnlach in der Bezirksliga Oberfranken West spielen. Der souveräne Spitzenreiter feierte am Freitagabend sein "Meisterstück". Ausgerechnet beim schärfsten Verfolger TSV Schammelsdorf machte die hochmotivierte Mannschaft des verletzt nicht mitwirkenden Spielertrainers Bastian Renk mit einem hart erkämpften 2:2 alles klar.

Im Verfolgerduell zog der SV Merkendorf dank seines 4:1-Auswärtstriumphes beim Vierten Mönchröden mit den Schammelsdorfern nach Punkten gleich.

In den Kellerderbys am Obermain unterlag der TSV Marktzeuln der SpVgg Ebing mit 1:3. Die Zeulner bleiben damit auf dem Schleuderplatz genauso wie der FSV Unterleiterbach nach seiner 0:1-Niederlage in Ebensfeld auf dem ersten Abstiegsplatz. Die beiden Sieger haben nun jeweils vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und fünf auf den Abstiegsrang.

TSV Marktzeuln - SpVgg Ebing 1:3

Vor 160 Zuschauern haben die Marktzeulner ihren 1:0-Halbzeitvorsprung nach einer schwachen zweiten Halbzeit verspielt und mussten die Ebinger in der Tabellen davonziehen lassen. In der 5. Minute hatte J. Yesurajah die erste Chance für die Hausherren. Danach hatte der TSV Feldvorteile. Die Ebinger agierten, um das Zeulner Pressing zu umgehen, in den ersten 45 Minuten fast ausschließlich mit langen Bällen auf ihren Stürmer M. Winter, blieben dabei aber harmlos. Erst in der 40. Minute kam es zum ersten Schuss in Richtung des Heimtores. In der 43. Minute erzielte J. Yesurajah nach schönem Zuspiel von D. Jahn das 1:0. Nur zwei Minuten später besaß der TSV-Kapitän noch die Chance zu erhöhen, brachte aber nicht genügend Druck hinter seinen Abschluss.

Zur zweiten Hälfte änderte das Ebinger Trainer-Gespann die taktische Ausrichtung und ließ das Team offensiver agieren. Die Heimelf ließ sich von der stärkeren Gegenwehr der Gäste deutlich beeindrucken und verlor ihren Spielfluss. In der 60. Minute erzielte der Ebinger S. Göller folgerichtig den 1:1-Ausgleich. Vorangegangen war ein Konter, bei dem die Zeulner zu langsam und ungeordnet agierten. Nur zwei Minuten später kam TSV-Innenverteidiger J. Rauch nach einer Freistoßflanke von C. Schöps aus spitzem Winkel zum Kopfball, doch der Ebinger Torwart lenkte den Ball noch um den Pfosten. Nur eine Minute später verfehlte A. Bergmann mit seinem Seitfallzieher vom Elfmeter-Punkt knapp das Ebinger Tor. Wieder nur zwei Minuten später erzielte J. Yesurajah in einer Kopie des Spielzugs zum 1:0 einen Treffer, das Schiedsrichtergespann gab das Tor aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht. Die Gäste überstanden die kurze Druckphase des TSV und hatten in der 75. Minute zunächst noch Pech mit einem zweiten Pfostentreffer, bevor drei Minuten später M. Winter nach einer unfreiwilligen Vorlage eines Zeulner Verteidigers aus kurzer Distanz das 1:2 erzielte.

In der 84. Minute tauchte A. Bergmann nach schönem Zuspiel von J. Yesurajah alleine vor dem Gästetor auf, Torwart Horcher verhinderte aber den Ausgleich. Kurz Schluss sorgte dann S. Göller mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung, als er nach einem Pfostentreffer den Ball ins Tor schob. Kurz danach verletzte sich der zweimalige Torschütze bei einem Zweikampf noch am Knie und musste ausgewechselt werden. ddz TSV Marktzeuln: Grebner - Hartmann, Schöps (72. F. Stark), Bergmann, Hahner, Schüpferling (73. F. Göhl), Jahn (83. Brüssow), Yesurajah, A. Kremer, Schütz, J. Rauch / SpVgg Ebing: Horcher - Landgraf, C. Fuchs, Winter, Funk, Schneider, Eiermann (46. Büttner), Göller (90. Derra), Schmauer (80. Motschenbacher), Skalischus, Altenfeld / SR: M. Morgener (Ludwigschorgast) / Zuschauer: 130 / Tore: 1:0 Yeurajah (43.), 1:1 Göller (59.), 1:2 Winter (78.), 1:3 Göller (9.)

TSV Ebensfeld -

FSV Unterleiterbach 1:0

Die Ebensfelder erwischten den besseren Start. Der steil geschickte Dominik Kremer überwand bereits in der 8. Minute den herauseilenden FSV-Torwart Dietmar Schmuck mit einem Heber zum Führungstreffer.

Nur zwei Minuten später traf auf der Gegenseite Fabian Bayer, doch dessen Tor wurde nicht anerkannt, weil er TSV-Torhüter Maximilian Reschke zuvor gestoßen haben soll. In der Folge hatte die Heimelf mehr vom Spiel, weil sich in der Unterleiterbacher Abwehr zu große Lücken offenbarten. Florian Häublein hatte in der 22. Minute Pech, dass sich sein Kopfball auf die Latte senkte. Kurz vor der Pause zog Leon Holzheid einen Freistoßknaller aus 20 Metern nur knapp vorbei.

Direkt nach Wiederanpfiff hatte Häublein abermals Pech. Sein Schuss aus 22 Metern knallte ans Lattenkreuz. Auf der Gegenseite scheiterte Matthias Beland am herausstürzenden Reschke. Anschließend gab es kurz hintereinander Gelb-Rot gegen beide Teams. In der spannenden Schlussphase drängten die Gäste vehement auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit verzog der Unterleiterbacher Florian Walter einen Kopfball knapp. TSV Ebensfeld: Reschke - Storarth, Stölzel, Schober, Holzheid, Popp (90.+1 Hagel), Kremer, Häublein, Faulstich (41. Matassa), Schug (78. Amon), Gründel / FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - Walter, F. Bayer, Barth, Werner, Ambros, T. Bayer, Beland, Lurtz, Lorber (65. Epp), Meli (46. Ebitsch) / SR: Özdemir (Walberngrün) / Zuschauer: 300 / Tore: 1:0 Kremer (8.) / Gelb-Rote Karten: Gründel (62.) / Barth (64.)