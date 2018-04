Kreisliga-Gipfeltreffen in Burgkunstadt

Aufsteiger DJK Lichtenfels muss an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga Lichtenfels zwei Mal antreten. Beim Tabellenzehnten SV Heiligersdorf und beim Zweiten VfB Einberg wollen die DJKler (11. Platz) möglichst viele Punkte mitnehmen, um sich von der Abstiegszone zu entfernen, vor der sie nur zwei Punkte trennen. Für den TSV Staffelstein (8.) ist bei Schlusslicht SpVg Ahorn ein Dreier Pflicht.



In der Kreisliga Kronach empfängt der Dritte FC Burgkunstadt am Sonntag den zweitplatzierten TSV Marktzeuln zum Spitzenspiel. Davor können die Burgkunstadter am Freitag beim weit abgeschlagenen Schlusslicht SG Roth-Main Selbstvertrauen tanken.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

Auf dem heimischem Rasen sorgte die DJK Lichtenfels am Ostermontag für eine kleine Überraschung: Durch einen Treffer von Spielertrainer Koch besiegten sie die favorisierten Gäste aus Großgarnstadt. Am Freitagabend (18 Uhr) steht für den Aufsteiger die Auswärtsaufgabe beim Zehnten Heilgersdorf an, der in der Vorwoche in Bad Rodach (2:2) Federn ließ. Regulär steht am Sonntag (15 Uhr) das Auswärtsspiel gegen den VfB Einberg (2.) an. Ob die DJK auch diesen schweren Gegner überraschen kann?



Auch die Staffelsteiner waren am letzten Spieltag für eine Überraschung gut. Schließlich wurde Aufstiegsrelegationsplatz-Anwärter Pfarrweisach mit 1:0 geschlagen. Wiederum einen Dreier rechnen sich die Badstädter am Sonntagnachmittag (15 Uhr) aus. Dann geht es zum Schlusslicht Ahorn, das in dieser Saison erst drei Spiele siegreich gestaltete.



Kreisliga Kronach

Vier Nachholspiele sind in der Kreisliga Kronach für den Freitag angesetzt. So empfängt der TSV Marktzeuln (Platz 2) auf heimischem Geläuf die zweite Garde des FC Mitwitz (13.). Der FC Marktgraitz (12.) spielt in Weißenbrunn (6.), der SCW Obermain (7.) beim unteren Tabellennachbarn SV Wolfersgrün/Neuengrün. Zudem kommt es zum Derby zwischen dem Tabellenletzten SG Roth-Main und dem FC Burgkunstadt, der sich nach 19 Spielen auf Rang 3 positioniert hat. Der Anpfiff aller Nachholspiele ist um 18 Uhr. Das Hauptaugenmerk der Fußballfans aus dem Kreis Lichtenfels sollte am Sonntag auf dem Gipfeltreffen zwischen Burgkunstadt und Marktzeuln liegen, das auf 15.30 Uhr angesetzt ist. Der FCB präsentierte sich in dieser Saison enorm heimstark und verlor am Alten Postweg bisher nur eine Partie. Am Ostermontag spürte er beim Spitzenreiter ASV Kleintettau allerdings seine Grenzen und unterlag deutlich mit 1:5. Mit nur einer Niederlage und zwölf Siegen aus den vergangenen 15 Spielen fahren die Gäste aus Zeuln mit einer überragenden Serie zu ihrem Rivalen um den Aufstiegsrelegationsplatz.



Der SC Jura Arnstein (10.), der am Freitag entspannt die Konkurrenz beobachten kann, ist am Sonntag (15 Uhr) in Weißenbrunn (6.) gefordert. Der SCW Obermain (7.) will beim FC Mitwitz II (13.) Punkte sammeln, um weiter nach oben zu rücken. Die Mitwitzer Reserve wird es den Weismainern am Sonntag (15 Uhr) aber nicht leicht machen, denn der FC will unbedingt punkten, um den Abstiegsrelegationsplatz zu verlassen.



Vor eigenem Publikum hofft Marktgraitz (12.) gegen Ludwigsstadt (5.) auf einen dreifachen Punktgewinn, um sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen.



Schlusslicht Roth-Main will seine magere Bilanz von acht Punkten aus 20 Spielen mit einem Sieg gegen Kronach (14.) etwas aufhübschen.