Kreisklasse 2 Lichtenfels: Spitzenreiter verliert zum zweiten Mal

In der Kreisklasse 2 Lichtenfeld ist die Spitze eng zusammengerückt. Durch den 1:0-Sieg des TSF Theisenort im Spitzenspiel beim FC Altenkunstadt/Woffendorf und dem gleichzeitigen Erfolg des FC Baiersdorf (2:1 gegen die SpVgg Obersdorf) stehen nun drei Teams punktgleich an der Spitze.

Kreisklasse 1 Coburg

FC Michelau - TBVFL Neustadt/Wild. 5:0

Die Hausherren begannen sehr nervös, Torwart Gahn musste schon nach wenigen Minuten retten.

Schneider setzte mit einer Doppelchance das Signal zum Angriff für die Michelauer. Nun dominierte die Heimelf. Nach einem Schneider-Querpass erzielte Kober das 1:0 (16.). Nach einer Ecke erhöhte Kober auf 2:0 (28.). Pech hatten die Hausherren, als ein Heber von Nehling am Lattenkreuz landete.

Doch kurz vor der Pause sorgte Mack mit einem verwandelten Freistoß zum 3:0 (43.) für die Vorentscheidung. Kurz nach dem Seitenwechsel führte Nehling einen Freistoß schnell aus, Kober vollstreckte zum 4:0 (46.) ins lange Eck. Als dann noch Gästespieler Hein mit Gelb-Rot vom Platz musste und Igoshev mit einem satten Schuss aus 20 Metern zum 5:0 getroffen hatte, schalteten die Hausherren einen Gang zurück und verwalteten das Ergebnis. FC Haarbrücken - FC Schwürbitz 0:3

Beim klaren Auswärtssieg war Andreas Kremer der Mann des Tages. Der Schwürbitzer war ein ständiger Unruheherd und erzielte alle drei Treffer (12., 42. und 62.) für die Gäste, die so den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen halten. red

Adler Weidhausen - SG Burgkunst./Roth-M. II 2:0

Das Schlusslicht verkaufte sich beim Spitzenreiter ordentlich. Lange Zeit ging die sehr defensive Marschroute der Gäste auf. Nach einer ersten Gästechance bei einem Freistoß verlagerte sich das Spiel in die Hälfte der Spielgemeinschaft. Reihenweise vergaben die spielbestimmenden Hausherren gute Chancen, das SG-Abwehrbollwerk hielt - aber nur bis zur 87. Minute. Dann köpfte Turturro das 1:0. In der Nachspielzeit erhöhte Weihermüller auf 2:0. red

Kreisklasse 2 Lichtenfels

ATSV Gehülz - Schwabthaler SV 2:2

Die Gäste waren das spielerisch bessere Team, doch Gehülz glich dies durch Kampfgeist aus. Schwabthal ging in der 10. Minute durch einen von Spörtl verwandelten Freistoß in Front. Der ATSV glich in der 36. Minute durch einen Foulelfmeter aus, Prazak verwandelte sicher.

Durch eine sehenswerte Kombination gingen die Gäste erneut in Führung, Spörl (43.) war erneut der Torschütze. Nach dem Seitenwechsel blieb es eine Partie auf Augenhöhe, in der ein weiterer, von Prazak verwandelter Elfmeter (75.) zum leistungsgerechten 2:2-Ausgleich führte. gj FC Kronach - FV Mistelfeld 1:1

In der ersten Halbzeit bestimmten die Hausherren das Geschehen. Folgerichtig erzielte Theuermeister mit einem Schuss ins untere Eck die verdiente Führung (21.). Die Gäste waren bemüht, erspielten sich allerdings keine nennenswerte Torchance in der ersten Halbzeit. Der FCK verpasste es in dieser Phase, die Führung auszubauen. Im zweiten Durchgang verloren die Hausherren etwas den Faden. Der FV kam immer wieder gefährlich vor das Tor und erzielte in der 76. Minute durch einen Geiger-Schuss aus 18 Metern den Ausgleich. Der FC Kronach warf nun alles nach vorne und erspielte sich weitere Möglichkeiten, ließ diese aber ungenutzt. lach

FC Altenkunstadt/Woffend. - TSF Theisenort 0:1

Gegen defensiv eingestellte Gäste tat sich die Heimelf schwer, eigene Chancen zu erspielen. So wurde es in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Feldvorteilen der Platzherren. Nach dem Seitenwechsel hatte der heimische FC durch Wachter, Leipi, Schultheis und Dinkel gute Chancen. Der entscheidende Treffer zum etwas glücklichen Sieg gelang aber dem Theisenorter Betz per Kopfball. bv SV Neuses - SpVgg Isling 2:0

Neuses hatte einen Auftakt nach Maß, als Valentin Schedel eine Vorlage seines Zwillingsbruders zum 1:0 vollendete. Isling machte das Spiel schnell, konnte sich aber keine zwingenden Chancen herausspielen. In der 25. Minute scheiterte Trivuncevic nach Ecke am Islinger Torwart.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SpVgg den Druck. Neuses kam kaum über die Mittellinie und spielte zu hektisch. SV-Torwart Kaim parierte zwei gut getretene Freistöße der Gäste. Der SV kam in der zweiten Halbzeit hauptsächlich durch Konter zu Chancen. In der Nachspielzeit vollendete Trivuncevic ein Solo zum 2:0-Endstand. cs TSV Staffelstein II - SV Fischbach 0:3

In der 25. Minute passte Gäste-Stürmer Traore auf Schedel, der mit dem Kopf zum 0:1 einnickte. Eine Minute später wurde ein Gästespieler im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Meindlschmidt sicher zum 0:2. Der TSV verpasste bei einem Pfostentreffer von Kraus (40.) den Anschlusstreffer und vergab in der 70. Minute eine gute Chance. Zudem köpfte Betz (76.) frei stehend über das Gästetor. In der 86. Minute erzielte Kastner den 3:0-Endstand. hk FC Fortuna Roth - TSV Küps 1:1

Der Gast zeigte die bessere Spielanlage, die Fortuna hielt den Gegner mit großem Einsatz jedoch über weite Strecken vom eigenen Tor fern. Die wenigen Chancen der Heimelf waren sichere Beute der TSV-Abwehr.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Küpser den Druck. In Führung ging aber die Heimelf durch einen von M. Fischer (64.) vollendeten Konter. In der Folgezeit erwies sich FC-Torwart Kölbl als starker Rückhalt seiner wackeligen Abwehr. Den Ausgleich von Schneider (70.) nach einer Ecke konnte aber auch er nicht verhindern. hg FC Baiersdorf - SpVgg Obersdorf 2:1

In der ersten Halbzeit waren die Hausherren überlegen und hatten etliche Chancen, die allerdings liegen gelassen wurden. Unter anderem traf Steffen Hetzelt aus der Kurzdistanz das Tor nicht, Dominik Fischer nur den Pfosten und Charalampos Triantafyllidis lupfte über den Kasten der Obersdorfer. Besser machte es Hetzelt dann in der 41. Spielminute, als er einen Freistoßabpraller von Dominik Fischer zum 1:0 einschob. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Obersdorf glich nach einem schönen Angriff über links und präziser Flanke per Kopf durch Bastian Schmitt (43.) aus. Die zweite Halbzeit wurde etwas ausgeglichener, aber auch kampfbetonter. Ein Freistoß von Baiersdorfs Spielertrainer Triantafyllidis - den er unter die Mauer durchschob - entschied kurz vor Schluss die Partie zugunsten der Heimmannschaft. sd SV Bor. Siedl. Lichtenfels - SG Roth-Main 3:0

Bis zur 40. Minuten war die Partie beim Stand von 0:0 ausgeglichen, dann erzielte Weis den Führungstreffer für die Heimelf. Nach dem Seitenwechsel entschieden Rammler (67.) und Raab (71.) mit ihren Treffern binnen weniger Minuten das Spiel. red

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Cortendorf - SpVgg Dietersdorf 0:4

Beide Teams verloren in der ersten Hälfte einen Spieler mit Rot, Dietersdorf noch einen weiteren per Ampelkarte. Trotzdem waren die Gäste besser: Zimmer per Doppelpack (34. und 61.), Buchwald (55.) und Kocj (89.) trafen zum klaren Gästesieg. di TSV Gleußen - SV Ketschendorf II 2:3

Beim Seitenwechsel sah es nicht nach der überraschenden Niederlage des TSV aus, der durch Sebastian Spörl (3. und 39.) mit 2:0 vorne lag und die bessere Mannschaft war. Dies sollte sich jedoch nach Wiederbeginn ändern. Ketschendorf verstärkte seine Angriffsbemühungen und drehte mit Treffern von Seyfarth (56.), Siegel (66.) und Wuttke (77.) die Begegnung. red