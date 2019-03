Kreisklasse 2, Lichtenfels: FC Baiersdorf mit acht Toren gegen das Schlusslicht

Der FC Baiersdorf bleibt in der Kreisklasse 2, Lichtenfels, Tabellenführer SV Fischbach auf den Fersen. Mit einem 8:0-Schützenfest im Heimspiel gegen den Tabellenletzten ATSV Gehülz bleibt der Rückstand von zwei Punkten bestehen. Spitzenreiter Fischbach gab sich im Heimspiel gegen den FC Fortuna Roth keine Blöße und siegte 4:0.

Im Kellerduell musste sich der TSV Staffelstein II mit 2:6 beim SV Neuses geschlagen geben. Einen Punkt sicherte sich der Schwabthaler SV beim 2:2 im Heimspiel gegen den FC Kronach. Die übrigen Partien wurden abgesagt.

FC Baiersdorf - ATSV Gehülz 8:0 (2:0)

Nach nur einer Minute zirkelte Marzog einen Freistoß von rechts in die Mitte. Sein Ball wurde von einem Gehülzer Spieler ins Tor verlängert - 1:0. Gampert sorgte mit einem Sonntagsschuss aus knapp 25 Metern in den Winkel für das 2:0 (14.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Hetzelt (57.) mit einer Volleyabnahme mit dem linken Fuß das 3:0. Abermals Hetzelt (64.) - diesmal per Kopfball - baute die Führung aus. Danach brachen beim ATSV alle Dämme: Der FCB erhöhte binnen elf Minuten auf 8:0. deu Tore: 1:0 (ET/1.), 2:0 Gampert (14.), 3:0 Hetzelt (57.), 4:0 Hetzelt (64.), 5:0 Triantafyllidis (66.), 6:0 Abedidoost (71.), 7:0 Hetzelt (73.), 8:0 Triantafyllidis (77.) / SR: Pietsch (Coburg).

Schwabthaler SV -

FC Kronach 2:2 (1:1)

In einer munteren Partie hatte Gering (SSV) nach drei Minuten den Führungstreffer auf dem Fuß, doch sein Schuss ging am Torpfosten vorbei. Nach neun Minuten scheiterte Engelhardt am SSV-Torwart Schorn. Eine schöne Ballstafette über Betz und Gering schloss Reinhardt mit dem 1:0 in der 13.Minute ab. Nach einem Foul an Gering im Sechzehner zeigte Schiedsrichter Meusel auf den Elfmeterpunkt, doch Krappmann (20.) vergab. In der 44. Minute erfolgte der Elfmeterpfiff auf der Gegenseite. Der Kronacher Beierwaltes verwandelte sicher zum 1:1.

Der zur Pause eingewechselte Zurek setzte sich in der 46. Minute auf Halblinks durch, scheiterte aber am Gästekeeper. In der 50. Minute gab es erneut einen Strafstoß für den FCK, erneut verwandelte Beierwaltes sicher - 1:2.

Schwabthal drückte auf den Ausgleich, der in der 78. Minute durch Gering auch gelang, als dieser nach einem Zuspiel von Fischer zum 2:2 einschoss. dil Tore: 1:0 Reinhardt (13.), 1:1 Beierwaltes (44./FE), 1:2 Beierwaltes (50./FE), 2:2 Gering (78.) / SR: Meusel (Grub am Forst).

SV Neuses - TSV Staffelstein II 6:2 (2:0)

Neuses war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. In der 10. Minute schoss Maximilian Schedel nach Vorlage von Moser den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 ein. Kurze Zeit später musste die Partie wetterbedingt unterbrochen werden. Danach spielte der SV weiterhin druckvoll und ließ den Gegner kaum über die Mittellinie kommen. Trukenbrod und Trivuncevic scheiterten jeweils an den guten Paraden des Staffelsteiner Torwarts. In der 40. Minute klärte dieser einen Rückpass zur Ecke, diese verwertete wiederum Schedel per Kopf zum 2:0.

Nach der Halbzeitpause leistete sich der SV eine Schwächephase. Nach einem Foul im Strafraum nutzte Staffelstein den fälligen Elfmeter im Nachschuss zum Anschlusstreffer (48.). Der TSV wurde nun stärker, spielte jedoch keine zwingenden Chancen heraus. In der 64. Minute zog Valentin Schedel ab und versenkte den Ball zum 3:1. Höfner erhöhte nur kurze Zeit später zum 4:1 (75.). Nach Unstimmigkeiten in der SV-Abwehr verkürzte Kohmann auf 4:2, ehe Heller (84.) und Moser (90.) das halbe Dutzend voll machten. cs Tore: 1:0 M. Schedel (10.), 2:0 M. Schedel (40.), 2:1 Müller (48./FE), 3:1 V. Schedel (64.), 4:1 Höfner (75.), 4:2 Kohmann (82.), 5:2 Heller (84.), 6:2 Moser (90.) / SR: Gruber (Neustadt).

SV Fischbach -

FC Fortuna Roth 4:0 (3:0)

Für die abstiegsbedrohte Fortuna gab es beim Tabellenführer nichts zu holen. Bereits nach drei Minuten sorgte S. Schedel mit seinem elften Saisontor für die 1:0-Führung der Heimelf. Bayer und Voitländer schraubten das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff in die Höhe. Mit seinem zweiten Treffer des Tages machte Voitländer kurz nach Wiederbeginn alles klar. Tore: 1:0 S. Schedel (3.), 2:0 Bayer (18.), 3:0, 4:0 Voitländer (37. und 53.) / SR: Morgener (Ludwigschorgast).