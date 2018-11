Kordigastlauf "eine feste Größe" in Oberfranken:

Der Kordigast-Berglauf hat sich mittlerweile als sportliches Event im oberfränkischem Raum zum Ausklang des Jahres etabliert. Zur zwölften Auflage am Samstag, 8. Dezember, erwarten die Verantwortlichen des ausrichtenden Turnverein Weismain wiederum über 100 Läuferinnen und Läufer aus ganz Oberfranken.

"Der Kordigast-Berglauf ist zu einer festen Größe bei den Läufern geworden", sagt Organisator Heinrich Grebner. Stets waren über 100 Teilnehmer aus allen Ecken des Bezirks dabei, wodurch alle Erwartungen übertroffen wurden.

Neben der guten Organisation besticht der Lauf mit der landschaftlich reizvollen Strecke, die auf dem Gipfelplateau des Weismainer und Kunstadter Hausbergs mit herrlichem Ausblick auf die Region Obermain für die Strapazen entlohnt.

Um die 4,8 Kilometer und 245 Höhenmeter bis zum Gipfelkreuz des Kordigasts bewältigen zu können, sollten die Teilnehmer fit sein, betont Grebner, der den Lauf mit den fleißigen Helfern des Turnverein Weismain organisiert.

Unterstützt werden die Ausrichter vom SCW Obermain, der sein Vereinsheim zum Duschen und für die Siegerehrung (16 Uhr) zur Verfügung stellt, von der Freiwilligen Feuerwehr Weismain, die für die Teilnehmer die Strecke vom Start bis zur Giechkrötendorfer Kirche freihält. Für Notfälle steht die Bergwacht Kulmbach bereit.

Samstag, 8. Dezember, 13 Uhr

Gestartet wird der zwölfte Kordigast-Berglauf am Samstag, 8. Dezember, um 13 Uhr im städtischen Bauhof in Weismain. Von dort geht es auf Asphalt gut einen Kilometer die Giechkröttendorfer Straße hinauf. Kurz vor der Kapelle biegen die Teilnehmer auf einen Feldweg ab. Hier beginnt auch der rund 800 Meter lange und anspruchsvolle Aufstieg zum Kordigast. Nach der Umrundung des Gipfels des Großen Kordigasts müssen die Läufer noch einmal einen kurzen aber knackigen Anstieg zum Kordigast bewältigen, bevor sie das Ziel erreichen. Im Zielbereich gibt es warmen Tee sowie Süßigkeiten.

Abschluss im Berglauf-Cup

Gleichzeitig findet auch die Siegerehrung für den Obermain-Berglauf-Cup statt. Denn der zwölfte Kordigast-Berglauf ist auch der vierte und letzte Lauf zum Obermain-Berglauf-Cup. Diese Laufserie ist eine Gemeinschaftsaktion der vier Vereine SV Bergdorf-Höhn, DAV Neustadt b. Coburg, TSV Staffelstein und des TV Weismain. Alle vier Vereine führen in der Zeit von Oktober bis Dezember jeweils einen Berglauf durch. Die Zeiten der Läuferinnen und Läufer, die an allen vier Läufen teilnehmen, werden addiert. Die fünf schnellsten Frauen und Männer dieser Laufserie erhalten ebenfalls Pokale und Sachpreise.

Online-Anmeldung läuft

Anmeldungen für den Kordigast-Berglauf können bereits unter www.kordigast-berglauf.de erfolgen. Die Organisatoren bitten um eine Meldung bis Freitag, 7. Dezember. Es ist aber auch noch möglich, dies am Veranstaltungstag ab 11.30 Uhr im Bauhof in Weismain nachzuholen. Hier könnten die Teilnehmer Wechselkleidung abgeben, die in den Zielbereich gebracht werden. Rückfahrmöglichkeiten vom Zielbereich nach Weismain sind nicht möglich.khw