Klieme punktet für Burgkunstadt I und II

Landesliga Nordnordost, Herren

SV Mistelgau -

TTC Burgkunstadt 8:8

Die TTCler, bei denen Niklas Klieme für Manuel Eideloth einsprang, erwischten einen Start nach Maß: Linz/Nidetzky, Voit/ C. Eideloth und ganz überraschend auch Pol/Klieme mit einem glatten 3:0 gegen das Einser-Doppel der Mistelgauer, Szilagyi/Krug brachten dem TTC eine 3:0-Führung. Doch in den Einzeln mussten nacheinander Linz, Pol, Nidetzky und Voit Niederlagen einstecken. Burgkunstadt lag auf einmal zurück. Niklas Klieme mit einem starken Auftritt und einem 3:2 gegen Deinert und Christopher Eideloth mit einem 3:0 gegen Neubauer brachten den TTC zurück in die Erfolgsspur. Wie bei den ersten Einzeln holten die Burgkunstadter jedoch auch in der zweiten Einzelrunde keinen Punkt im vorderen und mittleren Paarkreuz. So kassierte Nidetzky seine zweite Fünf-Satz-Niederlage, so dass Mistelgau mit 8:5 führte. C. Eideloth und Klieme retteten den TTC ins Schlussdoppel, wo Linz/Nidetzky gegen Szilagyi/Krug mit einem Fünf-Satz-Sieg noch einen Punkt erkämpften. Ergebnisse: Szilagyi/Krug - Pol/Klieme 0:3, Wendl/Neubauer - Linz/Nidetzky 1:3, Hauffe/Deinert - Voit/C. Eideloth 1:3, Wendl - Linz 3:0, Szilagyi - Pol 3:1, Krug - Nidetzky 3:2, Hauffe - Voit 3:0, Deinert - Klieme 2:3, Neubauer - C. Eideloth 0:3, Wendl - Pol 3:0, Szilagyi - Linz 3:1, Krug - Voit 3:1, Hauffe - Nidetzky 3:2, Deinert - C. Eideloth 1:3, Neubauer - Klieme 1:3, Szilagyi/Krug - Linz/Nidetzky 2:3

Bezirksoberliga, Damen

TTC Burgkunstadt -

SV Neuses am Br. 3:8

Nach dem Unentschieden gegen Thann hatten die Burgkunstadterinnen auch gegen Neuses einen Punktgewinn angestrebt, verpassten den aber deutlich.

Nach ausgeglichenem Beginn - Karnoll/Schlee unterlagen Morgenroth/Kestel knapp, dafür gewannen Sesselmann/Albert gegen Brenner/Spichal im "Fünften" - riefen die Gastgeberinnen mit Ausnahme von Heike Sesselmann in den Einzeln nicht ihre besten Leistungen ab. Elke Karnoll und Anja Schlee schlossen im vorderen Paarkreuz gegen Morgenroth und Brenner ohne Sieg ab, auch wenn es in der zweiten Einzelrunde beim 2:3 von Karnoll gegen Morgenroth bzw. 10:12 im Vierten von Schlee gegen Brenner knapp war. Ähnlich erging es Maria Albert, die gegen Kestel im Entscheidungssatz das Nachsehen hatte. So punktete lediglich Heike Sesselmann gegen Kestel und Spichal, konnte damit aber die zweite Niederlage in der Rückrunde nicht verhindern.

Ergebnisse: Karnoll/Schlee - Morgenroth/ Kestel 2:3, Sesselmann/Albert - Brenner/ Spichal 3:2, Karnoll - Brenner 0:3, Schlee - Morgenroth 0:3, Sesselmann - Kestel 3:2, Albert - Spichal 0:3, Karnoll - Morgenroth 2:3, Schlee - Brenner 1:3, Sesselmann - Spichal 3:1, Albert - Kestel 2:3, Sesselmann - Morgenroth 0:3

Bezirksliga Gruppe Süd. Herren

SV Walsdorf II -

TTC Burgkunstadt II 1:9

Beide Teams traten ersatzgeschwächt an. Schneider/Karnoll und Kern/Klieme brachten den TTC in Führung, auf der Gegenseite erspielten Kober/Zeh den ersten Punkt für die Gastgeber. In den Einzeln hielten die abstiegsgefährdeten Walsdorfer gut dagegen. Jochen Schnappauf zeigte gegen Manfred Schneider (10:12 im Fünften) und Stefan Kern (9:11 im Vierten) starke Leistungen. Ebenso erging es Leon Zeh, der gegen Heinz Jakob schon 2:0 führte, aber vier Matchbälle vergab und noch verlor. Die Burgkunstadter Niklas Klieme, Ferdinand Karnoll und Willi Kraus machten mit klaren Siegen den Sack zu. fk Ergebnisse: Baierl/Keimig - Schneider/ Karnoll 0:3, Schnappauf/Schoch - Kern/Klieme 0:3, Kober/Zeh - Kraus/Jakob 3:0, Schnappauf - Schneider 3:2, Kober - Kern 0:3, Schoch - Klieme 1:3, Baierl - Karnoll 1:3, Zeh - Jakob 2:3, Keimig - Kraus 0:3, Schnappauf - Kern 1:3