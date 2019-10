Kleukheimer mit klarem Sieg nach Schreckmoment

A-Klasse 2 Lichtenfels

SG Neustadt W./Frohnl. II -

FC Michelau II 7:1

In Führung gingen aber die Michelauer, als in der 1. Minute Heimtorwart Lukas Stedefeld nicht entscheidend abwehrte und Lukas Pohl unbedrängt einschob. Es dauerte bis zur 22. Minute, ehe Römhild eine Muggenthaler-Flanke zum 1:1 verwertete. Kurz vor der Pause rutschte Gästetorwart Fuchs ein Eckball von Muggenthaler durch die Hände ins Tor - 2:1. In Durchgang 2 spielte die SG ihre Überlegenheit aus. L. Hartan (50.), Hirschmann (60., 78.), Özer (70.) und Maier (75.) schraubten das Ergebnis hoch.

A-Klasse 4

ESV Lichtenfels -

SG Schmölz / Theisenort II 0:3

Nach ausgeglichener Anfangsphase kamen die SGler vor 50 Zuschauern zur ersten Chance, trafen aber nur den Pfosten des ESV-Tores. In der 27. Minute machte es Probst besser, als er einen Konter abschloss. Die Platzherren scheiterten mehrmals an Gästetorwart Zänker. Die kalte Dusche folgte noch vor dem Halbzeitpfiff, als Madonia nach einem Abwehrfehler einnetzte. Nach einer Standpauke ihres Trainers kamen die ESVler besser aus der Kabine. Doch wurden selbst klarste Chancen kläglich vergeben. Die Gäste zeigten, wie es gemacht wird. Zazrivec erzielte das 0:3 (80.). SpVgg Lettenreuth II - SC Jura Arnstein II 6:4

Bis zum 0:1 durch Betz (16.) war die Partie ausgeglichen. Koray Kaya glich kurz darauf aus. Beloch gelang die 2:1-Führung, doch postwendend egalisierte Merklein. Arnstein vergab in der 40. Minute einen Foulelfmeter. Kaya und Traudt bauten die Führung bis zur Pause auf 4:2 aus. Arnstein gelang der Anschlusstreffer zum 4:3. Kaya traf zum 5:3. Beim 6:3 durch Traudt war die SpVgg nach Gelb-Rot für D. Fischer bereits in Unterzahl. Will besorgte für die Gäste den 6:4-Endstand (85.). rwa FV Mistelfeld - FC Redwitz 6:1 Die Mistelfelder fanden nicht ins Spiel. So hatten die Redwitzer mit einem Elfmeter die Chance zum 0:1, doch der Ex-FVler Robert Gnanapiragasam verschoss. Danach wachten die FVler auf. M. Schulz per Elfmeter und T. Gieger sorgten für das 2:0. Redwitz verkürzte durch A. Brasoveanu (24.), ehe M. Gencali einen Fehlpass der Redwitzer Defensive bestrafte - 3:1 (43.). Auch in Halbzeit 2 dominierte der FV. Die weiteren Tore erzielten M. Baldauf (2) und P. Gröninger. SG Seibelsdorf - FC Kirchlein 1:3

Die spielerisch und läuferisch überlegenen Kirchleiner kamen nach 20 Minuten zum 0:1 durch Mahr aus kurzer Distanz. Mitte der ersten Halbzeit fanden die SGler besser ins Spiel. Doch kurz vor der Pause traf Weich mit einem 20-Meter-Freistoß an der schlecht postierten Mauer vorbei zum 0:2. Als die Gäste in der 47. Minute durch Hirle erhöhten, war die Partie entschieden. Den Ehrentreffer markierte Wohlrath (57.). mg ATSV Thonberg - FC Schney 3:0

Die erste Großchance hatten die Schneyer. In der 30. Minute netzte Bittruf nach einem starken Dribbling im Strafraum zum 1:0 ein. Eine Doppelpass-Stafette mit Kania schloss Blinzler zum 2:0 ab (36.). In der zweiten Hälfte erhöhte der ATSV den Druck. Nach einem Foul an Kania im Strafraum verwandelte Sigmund den Elfmeter routiniert zum 3:0 (60.). rd

FC Trieb - SCW Obermain II 4:1

Tore: 1:0 Dorsch (4.), 1:1 R. Herold (19.), 2:1 Krause (37.), 3:1 Dorsch (73.), 4:1 Weiß (84.) / Zuschauer: 40 / SR: M. Polat (Kupferberg)

A-Klasse 2 Bamberg

TSV Kleukheim -

SG Königsfeld/Steinfeld 5:0

Die Kleukheimer bestimmten von Beginn an das Spiel. Die erste Chance besaßen aber die SGler, als der TSVler Labisch sich verletzte und der Gästestürmer allein auf Torhüter Gaar zulief, der aber mit einem Reflex das 0:1 verhinderte. Nach diesem Wachruf erspielte sich die Heimelf Chancen und ging mit einem Doppelschlag in Führung. Schatz war jeweils der Vorbereiter für Müller (27.) und Geßner (30.). Nach dem Seitenwechsel vergaben die Kleukheimer Chancen fast im Minutentakt. Erst nach einer Stunde gelang Hertel mit einem Lupfer das 3:0. In den Schlussminuten war wieder Schatz zweimal Vorbereiter für Müller (85., 88.). red