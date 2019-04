Keine Tore im Verfolgerduell

Ein Punkt aus den verbleibenden drei Spielen benötigt der SC Jura Arnstein noch zum Titel in der Fußball-Kreisliga Kronach. Nach dem 6:0-Kantersieg über Schlusslicht Johannisthal beträgt der Vorsprung der Jura-Boys neun Punkt, da sich die Verfolger SpVgg Lettenreuth und die DJK Lichtenfels im direkten Duell torlos getrennt hatten. Der Vierte, die DJK-SV Neufang, hätte so mit einem Sieg mit dem Zweiten Lettenreuth gleichziehen können, doch die Neufanger kamen beim FC Stockheim mit 1:7 unter die Räder. Im Abstiegskampf blieb der SCW Obermain nach seiner 1:5-Heimpleite gegen Ludwigsstadt auf dem ersten Schleuderplatz. Der FC Burgkunstadt überholte mit dem 1:0-Sieg beim SV Wolfers-/Neuengrün seinen Gegner und hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den SCWO. SV W'/Neuengrün - FC Burgkunstadt 0:1

Die Bedeutung dieses Spiels schien nur den Burgkunstadtern bewusst gewesen zu sein. Sie begannen druckvoll und zielstrebig und präsentierten sich auch zweikampfstärker. So kamen sie in der ersten Halbzeit einige Male gefährlich vor das Tor der Wolfersgrüner, scheiterten aber am überragenden Torhüter Wolf; einmal klärte ein Heimakteur auf der Linie. Die Platzherren hatten lediglich nur einen Torschuss zu verzeichnen - und den erst kurz vor dem Pausenpfiff. Wer nach Wiederbeginn auf eine Leistungssteigerung der "Wölfe" gehofft hatte, wurde enttäuscht. Wenig Bewegung, mangelnde Laufbereitschaft und zahlreiche Abspielfehler prägten ihr Spiel. Die wenigen Möglichkeiten resultierten meist aus Standards und wurden vom Gästetorwart gemeistert. Durch einen gravierenden Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung kurz vor Spielende kam der Gast zum verdienten 0:1, als Hiller alleine auf den Torhüter zulief und den Ball flach ins lange Eck einschoss. Zwei Ausgleichschancen vergaben die "Wölfe" noch kläglich. gb FC Mitwitz II - FC Lichtenfels II 1:1

Die ersten Chancen besaßen die Gäste, jedoch parierte Torwart Renner gegen Abdoo und Menger jeweils gut. In der 23. Minute wurde ein Treffer des Mitwitzers Fischer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die beste Chance in Hälfte 1 hatte Johan Wrzyciel, als er allein vor Gästetorwart Hetzel den Ball daneben schoss (31.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck. Fischer scheiterte an einer starken Fußabwehr von Hetzel (47.). In der 61. Minute bugsierte der Lichtenfelser Torhüter einen Eckball unglücklich ins eigene Tor. In der letzten halben Stunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, während die Mitwitzer mit Kontern die Entscheidung suchten. Eine Viertelstunde vor Schluss hatten die Steinachtaler eine Doppelchance: Erst zeigte Hetzel eine starke Parade gegen Totzauer, dann fischte er einen Kopfball von Köhler aus dem Winkel. Zehn Minuten vor Schluss gelang Gutgesell, der einen Handelfmeter souverän verwandelte, der gerechte Ausgleich.wei SpVgg Lettenreuth - DJK Lichtenfels 0:0

Im Spitzenspiel der Kreisliga Kronach vor 350 Zuschauern musste die DJK gewinnen, um die Lettenreuther von Platz 2 zu verdrängen. Die Gäste begannen dementsprechend agil und aggressiv. Die kompakte Abwehr der SpVgg ließ kaum Chancen zu. Im Gegenteil - in der 14. Minute setzte Lettenreuth einen Konter, den R. Hillebrand aus zehn Metern knapp übers Tor schoss. Hurec scheiterte an Heimtorwart Torwart Kaya (22.). Dießenbacher köpfte in der 27. Minute aus sechs Metern an die Latte des Heimtores. Kurz darauf reagierte R. Hillebrand auf der Gegenseite im Fünf-Meter-Raum etwas zu langsam. Der offene Schlagabtausch setzte sich in Hälfte 2 fort. Lettenreuth besaß in der 59. Minute eine gute Möglichkeit als Fl. Lang nach einem Eckball aus fünf Metern knapp vorbeiköpfte. Fl. Eberth versuchte es in der 63. Minute aus 20 Metern, sein Schuss verfehlte aber das Gästetor. Auf der anderen Seite vereitelte Kaya einen Treffer (73.). Hurec ließ kurz darauf eine gute Chance der DJKler ungenutzt. In der Nachspielzeit hatte Fl. Eberth mit zwei Schüssen innerhalb des Strafraumes noch gute Chancen zum Siegtreffer, die Abwehr der Gäste klärte aber gerade noch. rwa

SCW Obermain - TSV Ludwigsstadt 1:5

Den Gästen reichte nach der Pause eine durchschnittliche Leistung für einen Kantersieg. Zu schwach präsentierte sich der SCWO in allen Mannschaftsteilen - allen voran aber beim Verteidigen von hohen Flanken. Vor dem Wechsel hatten Feuerpfeil per Kopf nach einer Ecke (29.) und Pülz per Kopf (38.) für Weismain die besten Chancen. Nach der Pause zeigte die Heimelf, warum sie gegen den Abstieg spielt, während die Ludwigsstadter ihre zuletzt gezeigte Effizienz bewiesen. TSV-Kapitän Fischbach traf nach einer Flanke von Kappe zum 0:1 (52.). Nur fünf Minuten später köpfte Wäcker eine Flanke zum 0:2 ein (57.). Zwei Minuten später erhöhte Kappe auf 0:3. Püls verkürzte zum 1:3 (62.). Doch Feuerpfeil schlug einen hohen Ball, den Fischbach erneut per Kopf zum 1:4 verwertete (66.). Püls und Will vergaben auf der Gegenseite Chancen, ehe Fischbach den Endstand herstellte (80.). asch SC Jura Arnstein - VfR Johannisthal 6:0

Die Arnsteiner taten sich in Hälfte 1 schwer gegen eine kompakte VfR-Abwehr. Nach 30 Minuten spielte Freitag am Strafraumeck zwei Gegner aus und jagte das Leder flach zum 1:0 ins Tor.. Im zweiten Abschnitt erhöhte der SCJ das Tempo, so dass die Gäste nur noch sporadisch vors Arnsteiner Tor gelangten. Dabei köpfte Hofmann nach einem Eckball knapp am SC-Tordreieck vorbei. Danach folgte jedenfalls ein Powerplay der Heimelf. Betz legte im Strafraum für Tremel auf - 2:0. Nach einer Ballstafette wurde Tremel im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Freitag zum 3:0. Einen Schuss von Freitag ließ Gästetorwart Mayer abprallen, der Ball ging dann von Gernleins Knie ins eigene Tor zum 4:0. Einen Doppelpass zwischen Reh und Freitag schloss Letztere zum 5:0 ab. Durch schnelles Direktspiel über Raab zu Amon landete das Leder schließlich bei Betz, der den 6:0 Endstand markierte.

TSV Weißenbrunn - FC Marktgraitz 2:2

Weißenbrunn begann stark. Bauer hatte Pech, als er mit einen klasse Direktschuss in der 5. Minute nur den Pfosten des Graatzer Tores traf.Eine Minute später schloss Andre Brendel eine gelungene Aktion zum Führungstreffer ab. Danach verlief die Partie ausgeglichen. Andreas Schlaf glich in der 18. Minute aus. Beide Teams hatten in der Folgezeit noch Chancen, doch nur die Gäste nutzten durch Ricky Welsch eine davon (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff sah Weißenbrunns Schneider nach einer Schwalbe Gelb-Rot. In Hälfte 2 gestaltete Weißenbrunn das Spiel trotz Unterzahl ausgeglichen und kam durch ein kurioses Tor von Julian Brendel zum Ausgleich (71.). Aufgrund der kämpferischen Leistung war der Punkt für den TSV hochverdient. scho