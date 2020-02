Kein Lichtenfelser Geschenk an den Außenseiter

Die Korbstädter sind zurzeit in sehr guter Form und brennen darauf, mit dem dritten Sieg in Serie den Hattrick zu vollenden.

Bezirksliga West, Männer

TS Lichtenfels - HSG Rödental/Neustadt II

Trotz des Fehlens der Stammakteure Johannes Söllner, Tom und Benedikt Freiburg, Leon Geuer und Jonathan Rießner hat die TSL-Mannschaft zuletzt einen überzeugenden Derbysieg in Kunstadt eingefahren - ein Beweis, dass sie in der Lage ist, gleich mehrere Ausfälle zu kompensieren. Gegen die HSG Rödental/Neustadt II geht's wieder in gewohnter Besetzung ins Spiel. Wenn sich das Team der Spielertrainer Cornelius John und Philipp Rödel im Klassement weiter nach oben orientieren will, darf es sich gegen den vermeintlich schwachen Kontrahenten aus Rödental/Neustadt keinen Fehltritt leisten.

"Der zu erwartende Widerstand des Gegners wird stark davon abhängen, ob Routinier und Topwerfer Sergey Trotsenko mit aufläuft", weiß John. In der Hinrundenpartie erzielte Trotsenko rekordverdächtige 17 Treffer. Letztlich hatten diese der HSG II trotzdem nicht zum Sieg gegen die Korbstädter gereicht (38:41). Der Heimvorteil mit den Fans verstärkt die Erfolgsaussichten der im Kollektiv starken Lichtenfelser.gü