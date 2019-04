Kantersieg für Weismainerinnen

Mit einer 0:3-Niederlage beim abstiegsbedrohten FC Schweinfurt 05 sind die Landesliga-Fußballerinnen des Schwabthaler SV zurückgekehrt. Sechs Spieltage vor Saisonende müssen die SSV-Frauen um Trainerin Theresia Vogt als Tabellenvierter noch um den Ligaverbleib kämpfen.

In der Bezirsoberliga ging der FC Michelau gegen Spitzenreiter SpVgg Ebing mit 0:10 völlig baden. Der SCW Obermain fertigte in der Bezirksliga West den Vorletzten TSV Oberlauter mit 8:1 ab und festigte damit Rang 2.

Landesliga Nord

FC Schweinfurt 05 - Schwabthaler SV 3:0

Die Schweinfurterinnen hatten die Woche zuvor gegen die SpVgg Bayreuth mit 1:0 gewonnen und Selbstvertrauen getankt. Dementsprechend traten die Gastgeberinnen auch auf. Die erste Chance jedoch gehörte dem Schwabthaler SV, als Kestler mit einem Zuckerpass durch die Schnittstelle Hönninger bediente, diese jedoch nur das Außennetz traf. Danach übernahm Schweinfurt die Kontrolle. Die Gäste wurden bei Ballbesitz schnell angelaufen und hatten keine Zeit einen überlegten Pass zu spielen. Nach Ballgewinnen nutzten die Schweinfurterinnen den großen Platz und zogen das Spiel in die Breite. Mit präzisen Pässen bedienten sie immer wieder Heider, die zwischen Abwehr und defensivem Mittelfeld lauerte. Die Gäste standen zu offen. Nach einem Angriff über die linke Seite legte die Schweinfurterin den Ball in den Rückraum. Grüner wurde kaum attackiert und donnerte das Leder von der Strafraumgrenze zum 1:0 in die Maschen (17.). Der Treffer beflügelte die Gastgeberinnen, die die SSV-Elf in deren Hälfte einschnürten. Die Gäste agierten zu hektisch und suchten entweder ihr Heil in langen Bällen oder wurden zu Fehlpässen gezwungen. In der 35. Minute bekamen die FClerinnen nach einem Zweikampf im Strafraum Elfmeter, den aber SSV-Torhüterin Spindler parierte.

Nach der Pause lief Schweinfurt den Gast nicht mehr so aggressiv an, so dass die Schwabthalerinnen besser zurecht kamen. Doch nach wenigen Stationen versuchten sie wieder den langen Ball in die Spitze zu schlagen. Schweinfurt lauerte auf Konter und schaltete in der 63. Minute blitzschnell um. Heider zog an Vogt vorbei und hatte nur noch Torhüterin Spindler vor sich, die sie per Flachschuss zum 2:0 bezwang. Die Heimelf kontrollierte das Spiel. In der 79. Minute wurde Schneider geschickt, Spindler eilte aus ihrem Kasten, kam zu spät, so dass die Schweinfurterin den Ball zum 3:0 ins leere Tor schob. JaS

Bezirksoberliga

FC Michelau - SpVgg Ebing 0:10

Ehe die Michelauerinnen richtig auf dem Platz waren, führte der souveräne Tabellenführer durch einen Doppelschlag von Caroline Eberth (3., 6.) mit 2:0. Lisa Sommer (25.), Eberth (35.) und Jasmin Gube bauten den Gästevorsprung vor 60 Zuschauern auf 5:0 zur Pause aus. Das Schützenfest für die Ebingerinnen ging auch in Hälfte 2 weiter. Eberth mit ihrem vierten und 29. Saisontreffer markierte das 6:0 (50.). Luisa Eiermann (57.), Sommer (67.), Katrin Förner (68.) und Gube (81.) machten das Resultat noch zweistellig.red

Bezirksliga West

SCW Obermain - TSV Oberlauter 8:1

Der SCWO schoss sich am Ostermontag vor 55 Zuschauern mit einem Kantersieg warm für das Derby gegen den FC Fortuna Roth am Samstag (17.30 Uhr). Garant dafür waren frühe Tore. Laura Endres erzielte bereits in der 3. Minute das 1:0. Nach einer Ecke von Laura Ziegmann sah Gästetorfrau Anke Kiesewetter etwas unglücklich aus und bugsierte den Ball zum 2:0 ins eigene Tor (18.). Schon eine Minute später erhöhte SCWO-Goalgetterin Sarah Henkel auf 3:0. Nach weiteren guten Chancen, die Kiesewetter durch beherztes Eingreifen entschärfte, nutzte in der 31. Minute erneut Endres eine gute Vorarbeit von Laura Ziegmann zum 4:0. Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball traf Romina Roß aus kurzer Distanz zum 4:1 (35.). Die Weismainerinnen setzten allerdings nach und stellten in der 38. Minute durch Lene Kerling den Vier-Tore-Vorsprung wieder her.

In Hälfte 2 ließ es der SCWO etwas langsamer angehen, ohne jedoch ernsthaft in Gefahr zu kommen. Zwar sorgten Zeitler & Co. ab und an mal für kurze Unordnung in der heimischen Abwehr, die Tore fielen aber auf der Gegenseite. In der 48. Minute erhöhte Lene Kerling auf 6:1, und nur fünf Minuten später war die kampfstarke Hanna Ziegmann im Fünfmeterraum zur Stelle und erhöhte auf 7:1. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Larissa Stark in der 80. Minute. asch