Kampf gegen die Auswärtsschwäche

Der Tag der deutschen Einheit verordnet den Fußballern im Kreis einen Doppelspieltag. Für den TSV Staffelstein geht es am heutigen Donnerstag zum Fünften SV Großgarnstadt, am Sonntag kommt die SG Mönchröden/Rödental (12.) an die Oberauer Straße. Um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, müssen die Badstädter auch mal auswärts zuschlagen.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

SV Großgarnstadt -

TSV Staffelstein

Der TSV Staffelstein siegte bei der offiziellen Einweihung seines Kunstrasen-Platzes am vergangenen Wochenende mit 3:1 gegen den TSV Grub am Forst. Trainer Daniel Ritzel lobte hinterher die geschlossene Leistung seiner Mannschaft. Guten Mutes geht es somit am Donnerstag (15 Uhr) zum SV Großgarnstadt.

Der Fünftplatzierte hatte in den vergangenen Spielen vor allem defensiv Probleme, in Niederfüllbach (1:6) und gegen Einberg (3:5) setzte es klare Niederlagen. "Wir müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken", sagt Ritzel, dem beim Blick auf die Auswärtsbilanz seiner Mannschaft etwas mulmig werden dürfte. In der Fremde verbuchten die Badstädter erst einen Sieg. Fünf Niederlagen lassen deshalb in Großgarnstadt nichts Gutes ahnen.

Wenn er wissen würde, woran es liegt, dass seine Mannschaft auf externem Platz derart erfolglos auftrete, würde er es sofort abstellen, merkt Ritzel an.

Jonas Dietz ist für die Partie in Großgarnstadt wieder einsatzbereit, dafür brechen zwei Urlauber weg. Ritzels Marschroute lautet: "Wir versuchen unser Spiel durchzudrücken. Dann sehen wir, was herauskommt."

Im Heimspiel am Sonntag gegen die Spielgemeinschaft TSV Mönchröden II/SG Rödental I (12.) sind für Ritzel & Co. drei Punkte Pflicht.

Kreisliga Bamberg

FSV Unterleiterbach -

SV Ober-/Unterharnsbach

Dem FSV Unterleiterbach (12.) würde ein Befreiungsschlag mal richtig gut tun, denn in der Abstiegsregion liegen alle Mannschaften extrem eng beieinander. Mut macht gegen den SV Ober-/Unterharnsbach (9.) dessen Auswärtsbilanz (1 Sieg, 2 Remis, 2 Niederlagen).

SpVgg Lauter - SV Zapfendorf Dass die SpVgg Lauter (13.) auch klare Verhältnisse schaffen kann, zeigte der 7:3-Sieg in Mühlhausen. Obwohl der Aufsteiger um den Klassenerhalt kämpft, ist für den SV Zapfendorf (6.) am Donnerstag äußerste Vorsicht geboten.

SpVgg Stegaurach -

SpVgg Rattelsdorf

Unmöglich ist es nicht, etwas Zählbares beim Kreisliga-Spitzenreiter SpVgg Stegaurach mitzunehmen. Zapfendorf war es unlängst, das den Spitzenreiter zu Hause mit 1:0 besiegte. Daran sollte sich die SpVgg Rattelsdorf (5.) ein Beispiel nehmen. Diese würde bei einem Sieg wieder etwas näher an die ersten Positionen heranrutschen.