Johannisthals letzte Chance

Alle Augen sind in der Fußball-Kreisliga Kronach an diesem Wochenende auf den Abstiegskampf gerichtet! Am drittletzten Spieltag zum Kellerduell zwischen dem Drittletzten Mitwitz II und dem Schlusslicht Johannisthal. Für den VfR geht es um alles: Bei einer Niederlage ist der Abstieg besiegelt, selbst im Falle eines Remis sind die Chancen auf einen Relegationsplatz nur noch theoretischer Natur.

Spannung verspricht auch der Dreikampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Die SpVgg Lettenreuth hat dort mit 52 Punkten die beste Ausgangslage, doch die DJK Lichtenfels und der DJK-SV Neufang sitzen den Lettenreuthern im Nacken. Die DJK Franken spielt am Sonntag als einziges Team des Toptrios vor heimischer Kulisse. Ein Vorteil? Über ihr Heimspiel gegen den SV Friesen II sowie alle weiteren Partien gibt der DJK-Spielertrainer Maurice Koch seine Expertise ab.

Sonntag, 15 Uhr

SV Wolfers-/Neuengrün (12./33)-

FC Stockheim (9./37)

"Stockheim hat letzte Woche den Klassenerhalt geschafft und verfügt mit Schubart über einen der besten Spieler der Liga. Er prägt die FC-Offensive. Stockheim nimmt den jüngsten Schwung mit, Wolfersgrün dagegen hat einen Negativlauf. Das Ergebnis lautet 1:3."

TSV Ludwigsstadt (7./39) -

DJK-SV Neufang (4./49)

"Normalerweise ist hier Neufang der Favorit, aber Ludwigsstadt zählt mit sieben Siegen aus den letzten zehn Spielen zu den Teams der Rückrunde. Ihr Torjäger ist wieder dabei, das merkt man einfach. Neufang dagegen hat große personelle Probleme, daher lautet der Endstand 2:0."

FC Marktgraitz (6./40) -

SCW Obermain (13./28)

"Obermain hat einen Negativlauf, da hat auch der Trainerwechsel nichts bewirkt. In diesem Spiel geht es für Marktgraitz um nichts mehr und für Obermain um alles. Deshalb siegt der SCWO am Ende auch mit 1:0."

FC Wallenfels (15./22) -

TSV Weißenbrunn (10./37)

"Auch für die Wallenfelser ist dieses Spiel die letzte Chance auf den direkten Klassenerhalt. Das werden sie aber nicht schaffen, denn sie verlieren knapp mit 1:2."

DJK Lichtenfels (3. (51) - SV Friesen II (5./42)

"Im Hinspiel haben wir uns schwergetan. Friesen stellt eine junge, dynamische Truppe, die die Vorgaben des Trainers sehr gut umsetzt. Unser Negativerlebnis gegen Arnstein konnten wir nicht verkraften, von daher schaffen wir nur ein 1:1. "

VfR Johannisthal (16./18) -

FC Mitwitz II (14./24)

"Mitwitz hat in den letzten Wochen vorwiegend auf Routiniers gesetzt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Johannisthaler haben immer mal wieder gute Ergebnisse. Aber sie stehen mit dem Rücken zur Wand und schaffen es nicht. Das Spiel geht 1:1 aus."

Sonntag, 15.30 Uhr

FC Burgkunstadt (11./34) -

SC Jura Arnstein (1./61)

"Dieses Spiel zu tippen, ist relativ einfach: Burgkunstadt reicht ein Punkt für den Klassenerhalt und Arnstein reicht ein Punkt zur Meisterschaft. Daher wird es ein Sommerkick, der 1:1 endet."

Mittwoch, 18.30 Uhr

FC Lichtenfels II (8./39) -

SpVgg Lettenreuth (2./52)

"Das ist ein Spiel, auf das wir besonders schauen werden. Lichtenfels hat das Fairplay hochgehalten, denn Lettenreuth fehlen viele Spieler, deshalb wurde das Spiel auf Mittwoch verschoben. Ich glaube nicht, dass wir auf Schützenhilfe hoffen können. Lettenreuth lässt sich den Sieg nicht nehmen und gewinnt 3:1."

Hier spricht der Kreisliga-Trainer, Maurice Koch (DJK Lichtenfels)

Maurice Koch ist Spielertrainer der DJK Lichtenfels und kickt bevorzugt auf der Zehner-Position im Mittelfeld. Dem Verein gehört er inzwischen seit fast vier Jahren an, gemeinsam haben sie 2017 den Aufstieg aus der Kreisklasse geschafft. Nach Platz 10 in der zurückliegenden Saison kämpft der Klub nun sogar um die Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga. Drei Spieltage vor Schluss liegt man nur einen Punkt hinter dem Zweiten SpVgg Lettenreuth. Auch der DJK-SV Neufang mischt dort oben noch mit.

Die schweren Brocken der letzten Wochen sind beseitigt, die Restprogramme der drei Relegationsanwärter sehen ähnlich aus. Wie wollen Sie den Dreikampf für sich entscheiden?

"Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand, da wir in den letzten Wochen zu oft den unbedingten Siegeswillen haben vermissen lassen. Die letzten drei Spiele werden nicht einfach mit schwierigen Aufgaben gegen Friesen II und Weißenbrunn, unser letzter Gegner Obermain kämpft zudem noch um den Klassenerhalt. Hinzu kommt, dass alle Mannschaften gegen uns besonders motiviert sind aufgrund unserer Favoritenrolle. Wir können jetzt nur noch unsere Hausaufgaben erledigen und darauf hoffen, dass Lettenreuth patzt."