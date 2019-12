Johannisthal holt sich den Titel

Der VfR Johannisthal, der FC Stockheim, der TSV Neukenroth, der SV Neuses und der SV Friesen haben sich für die Endrunde der Hallenfußballmeisterschaft im Kreis Coburg/Lichtenfels/Kronach am Sonntag, 5. Januar, in Kronach qualifiziert.

Aus dem Kreis Coburg/Lichtenfels standen bereits die Vereine TSV Mönchröden, FC Coburg, SV Coburg-Ketschendorf, TSV Sonnefeld und TSG Niederfüllbach als Teilnehmer fest.

Am Sonntagabend fand in der Kronacher Dreifachhalle die Teilkreistitelkämpfe im Fußballkreis Kronach statt. Den Titel holte sich der VfR Johannisthal. Der Tabellenführer der Kreisklasse 2 feierte einen knappen Erfolg im Finale gegen den FC Stockheim. Der Kreisligist unterlag nun schon zum zweiten Mal in Folge im Endspiel. Die zahlreichen Zuschauer in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum sahen von Beginn an spannende Duelle.

Gruppe A

Die erste Überraschung gab es in der Vorrundengruppe A: Titelverteidiger SV Friesen musste sich mit Platz 3 begnügen. Nach drei Remis stand erst im Abschlussspiel gegen den TSV Neukenroth der erste Sieg zu Buche (3:0). Damit verwies der SVF die beiden sieglos gebliebenen Mannschaften des ASV Kleintettau und des FC Burgkunstadt auf die Plätze. Die Burgkunstadter, in der Vor- und Zwischenrunde jeweils Erster ihrer Gruppen, kamen lediglich zu zwei Unentschieden und belegten den letzten Gruppenrang. Der TSV Neukenroth konnte dieses 0:3 verschmerzen. Schon zuvor hatte sich der Kreisligist den Gruppensieg gesichert. Punktgleich dahinter erreichte überraschend der Kreisklassist SV Neuses das Halbfinale.

Gruppe B

In der Gruppe B war mit nur einem Sieg über Wolfers-/Neuengrün und drei Niederlagen für den Bezirksligisten FC Mitwitz nach der Vorrunde bereits Schluss. Auch die "Wölfe" verabschiedeten sich als punktloser Tabellenletzter aus dem Turnier, nachdem sie in ihrem letzten Spiel den Neufangern 1:2 unterlegen waren, die sich damit Rang 3 sicherten. Johannisthal blieb wie Stockheim ungeschlagen.

Halbfinale

Im ersten Halbfinale zwischen dem TSV Neukenroth und dem FC Stockheim setzten sich die "Bergleute" in einer engen Partie dank des Treffers von Leon Bienlein in der 8. Minute durch. Im zweiten Halbfinale legte der VfR Johannisthal schon früh den Grundstein für den Einzug ins Finale. Frederik Denegri (2.) und Marcel Lindner (4.) brachten den VfR gegen den SV Neuses mit 2:0 in Front. Zwar ließ Sascha Trivuncevic die "Flößer" wieder hoffen (7.), doch die Aufholjagd war nicht von Erfolg gekrönt.

Platzierungsspiele

Im Spiel um Platz 5 zwischen den beiden Gruppendritten schaffte der SV Friesen noch die Qualifikation für die Endrunde. Kai Aust (5.) und Max-Laurin Thiele (12.) sorgten mit ihren beiden Treffern für den 2:0-Sieg gegen den DJK-SV Neufang.

Den dritten Platz holte sich der SV Neuses. Adrian Panzer (5.) und Max Schedel (6.) brachten die "Flößer" mit 2:0 in Front. Der Anschlusstreffer von Tim Wachter (12.) kam für den TSV Neukenroth zu spät.

Finale

Das Endspiel entschied der VfR Johannisthal mit nur einem Treffer für sich. Das Goldene Tor zum Turniersieg erzielte Nico Friedlein in der 8. Minute und machte seine Mannschaft damit zum neuen Kronacher Hallenmeister.dob

Die Ergebnisse

GRUPPE A SV Neuses - TSV Neukenroth 0:1 ASV Kleintettau - SV Friesen 1:1 FC Burgkunstadt - SV Neuses 0:3 TSV Neukenroth - ASV Kleintettau 1:1 SV Friesen - FC Burgkunstadt 0:0 SV Neuses - ASV Kleintettau 2:0 FC Burgkunstadt - TSV Neukenroth 1:3 SV Friesen - SV Neuses 0:0 ASV Kleintettau - FC Burgkunstadt 2:2 TSV Neukenroth - SV Friesen 0:3 1. TSV Neukenroth 4 5:5 7 2. SV Neuses 4 5:1 7 3. SV Friesen 4 4:1 6 4. ASV Kleintettau 4 4:6 3 5. FC Burgkunstadt 4 3:8 2 GRUPPE B FC Stockheim - FC Mitwitz 1:0 Wolfers-/Neuengrün - Johannisthal 0:2 DJK-SV Neufang - FC Stockheim 1:1 FC Mitwitz - Wolfers-/Neuengrün 3:0 VfR Johannisthal - DJK-SV Neufang 4:1 FC Stockheim - W'-/Neuengrün 2:1 DJK-SV Neufang - FC Mitwitz 1:0 VfR Johannisthal - FC Stockheim 1:1 Wolfers-/Neuengrün - Neufang 1:2 FC Mitwitz - VfR Johannisthal 0:3 1. VfR Johannisthal 4 10:2 10 2. FC Stockheim 4 5:3 8 3. DJK-SV Neufang 4 5:6 7 4. FC Mitwitz 4 3:5 3 5. Wolfers-/Neuengrün 4 2:9 0 HALBFINALE TSV Neukenroth- FC Stockheim 0:1 VfR Johannisthal- SV Neuses 2:1 SPIEL UM PLATZ 5 SV Friesen - DJK-SV Neufang 2:0 SPIEL UM PLATZ 3 TSV Neukenroth- SV Neuses 1:2 FINALE FC Stockheim- VfR Johannisthal 0:1