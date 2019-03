Johannes Bauer erlöst Kunstadter Fans

Die Männer der HG Kunstadt haben sich im Kampf um den Verbleib in der Handball-Landesliga Nord zurückgemeldet. Gegen den "Angstgegner" HSV Hochfranken feierten die Schützlinge von Spielertrainer Johan Andersson am Sonntag einen 31:27 (13:9)-Heimerfolg und brachen damit den Fluch der Derbypleiten gegen den HSV aus den letzten Jahren. Bevor es aber soweit war, schickte die HGK ihre Fans durch eine Achterbahn der Gefühle.

Ausgeglichene Anfangsphase

Denn als in der 40. Minute das 22:13 aus Sicht der Gastgeber auf der Anzeigetafel der Kordigasthalle stand, erinnerte nichts an die Dramatik der vorherigen Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Die HGK hatte nach einer ausgeglichen Anfangsphase (5:5, 13. Min.), in der die Gäste aus Selb und Rehau vor allem über eine klug gestaffelte Abwehr punkteten, den Gegner ganz gut im Griff. Dem HSV merkte man das Fehlen seiner Führungsspieler Krauß, Meinel und Schönberner an, die im Hinspiel noch 23 von 37 Treffer erzielt hatten. Gefahr entwickelten die Gäste fast nur über die sehenswerten Anspiele von Jonas Dirr auf Michal Pich am Kreis. Ansonsten spielte Hochfranken wie ein Absteiger.

Über gute Abwehr zur Führung

Auch wenn die Kunstadter immer wieder am guten HSV-Schlussmann Jonathan Riedel scheiterten, erspielten sie sich ab der 15. Minute aus einer starken Abwehr heraus klare Vorteile. Johannes Bauer und Hajck Karapetjan ebneten den Weg zur 13:9-Pausenführung.

Als die Kunstadter dann nach dem Wiederanpfiff innerhalb von zehn Minuten auf 22:13 davongezogen waren, war die Messe gelesen. Der HSV wirkte konzeptlos und schien sich derart ersatzgeschwächt schon seinem Schicksal gefügt zu haben.

Doch den Sieg vor Augen ließen bei der HG nun Konzentration und Tempo nach. Der eingewechselte HSV-Torwart Felix Köhler entschärfte die halbherzigen Würfe der Kunstadter. Keine sieben Minuten später stand es nur noch 22:19.

Die zwei Punkte waren in Gefahr. Tim Herkt und Daniel Schaller trafen für den Gast über Rechtsaußen fast nach Belieben, während sich die Kunstadter in Diskussionen verzettelten, die von der offenen Abwehrformation der Gäste ausgelöst wurden.

Bauer trifft in Unterzahl

Der Treffer von Kunstadts Johannes Bauer in Unterzahl zum 23:19 (48.) kam dann einer Erlösung gleich. Die HG besann sich wieder auf ihre Stärken, ließ aber die Souveränität der ersten 40 Minuten vermissen, weshalb die kämpfenden Gäste bis zum Schluss ihre Chancen suchten.

Wie wichtig der 31:27-Erfolg der HGK war, zeigten die weiteren Ergebnisse des Spieltages. Denn neben Mainburg punktete auch Ingolstadt, sodass der Abstand zum sicheren Mittelfeld der Tabelle weiter drei Zähler beträgt. Im Anbetracht der durchwachsenen Leistung sollten sich die Kunstadter aber vor allem auf sich und weniger auf die Konkurrenz konzentrieren.

Die Statistik

HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Bauer (9), Karapetjan (8/2), Andersson (5/2), O. Oester (2), N. Oester (2), Deuber (1), Jung (1), Scholz (1), Maile (1), Stirbati (1), Lakiza / HSV Hochfranken: Riedel, Köhler, Michanek - Pich (6), Schaller (5), Dorschner (4), Ludwig (4), Nützel (3/2), Herkt (3), Kempf (1), Dirr (1), Becker, Mocker / SR: Büttner (Stadeln), Kronschnabel (Lichtenau)