Johannes Bauer der tragische Held der HG Kunstadt

Am 17. Spieltag sind die Landesliga-Handballer der HG Kunstadt in die Abstiegszone gerutscht. Gegen den Tabellenzweiten ASV Cham lieferte sich die Mannschaft von HGK-Spielertrainer Johan Andersson über 60 Minuten ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende zogen die Kunstadter unglücklich mit 28:29 (14:16) den Kürzeren.

Zweite bittere Niederlage hintereinander

Für die HGK war es nach dem 17:18 gegen Mainburg die zweite knappe Niederlage innerhalb von sieben Tagen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Pleite gegen Cham aber noch ärgerlicher aus, weil sich der bis dahin überragende Johannes Bauer nach dem Schlusspfiff seinen ersten Fehlwurf vom Siebenmeterpunkt leistete und somit den verdienten Punkt noch aus den Händen gab.

Die Oberpfälzer "begruben" ihren Schlussmann Marius Bistrian nach dessen Parade, dank der sie sich weiter Chancen auf den Relegationsaufstiegsplatz ausrechnen können. Hätten die Kunstadter aus den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt, stünden sie nur drei Zähler hinter Cham in der Tabelle und würden selbst beim Aufstieg ein Wörtchen mitreden.

HGK macht mehr Fehler

Erneut hat die HGK am Sonntag ihre Ligatauglichkeit bewiesen. Dem hohen Tempo von Cham hielten die Gastgeber Kampf entgegen, wodurch sich ein unterhaltsames Spiel mit vielen technischen Fehlern entwickelte. Kunstadt trat in Bestbesetzung an und agierte vor allem in der Offensive sehr variabel. Weil man aber immer wieder einen Fehler mehr als der Gegner machte, lag Cham in den ersten 30 Minuten stets in Führung. Der starke Rückraum um Tomas Soukup und Petr Tahovsky war dabei genauso gefährlich wie die pfeilschnelle zweite Welle der Gäste. Dennoch verlor die HG selbst beim 8:12 (19.) ihren Mut nicht und profitierte dann nach einer unglücklichen Abwehraktion von der Roten Karte gegen Chams Lukas Kargermeier (23.). Der Treffer von Hajck Karapetjan über den Block des ASV sorgte für den 14:16-Pausenstand.

Gastgeber mit 25:23 in Führung

Ab der 40. Minute erkämpften sich die von Karapetjan angetriebenen Hausherren ein spielerisches Übergewicht und drehten den 17:19-Rückstand in eine 25:23-Führung (47.). Doch genau jetzt stieg die Fehlerquote der HG wieder an. Cham nutzte diese Schwächen konsequent aus. Dennoch erzielte Johannes Bauer nach einem von Alexander Kießling gehaltenen Siebenmeter den 27:26-Führungstreffer (56.). Die HG machte nun aber zu viele Fehler und ermöglichte so dem Gegner die 29:28-Führung durch Tomas Soukup (59.). Der vergebene Strafwurf durch Johannes Bauer wird die Andersson-Truppe in den nächsten Wochen zusätzlich unter Druck setzen.

Die Statistik

HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Bauer (9/3), Ha. Karapetjan (5), Scholz (3), Andersson (3), Deuber (2), Lakiza (2), Stirbati (1), N. Oester (1), O. Oester (1), Jung (1), Maile, Steuer ASV Cham: Bistrian, Schindler - Steif (6/2), Soukup (6), Tahovsky (5), Reitmeier (5), Mandaus (3), Wittmann (3), Bornack (1), Sperlich, Meierhofer, Eiselt, Kagermeier / SR: Sachse, Weis (beide HG Maintal)