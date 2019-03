In der Kreisliga Kronach steigt am Wochenende das Topspiel

Noch sind nicht alle Mannschaften der Kreisliga Kronach aus der Winterpause zurückgekehrt, da am vergangenen Wochenende witterungsbedingt nur drei der acht Begegnungen stattfanden. Auch Spitzenreiter SC Jura Arnstein musste seine Winterpause ungewollt verlängern. Dafür wartet am 21. Spieltag ein Gradmesser auf den Tabellenführer. Mit dem DJK-SV Neufang hat das Team von Trainer Sebastian Hopfenmüller am Sonntag (15 Uhr) seinen unmittelbaren Verfolger zu Gast. Der Vorsprung der Arnsteiner beträgt gerade einmal zwei Zähler.

Von einem Punktverlust der Topteams kann der drittplatzierte DJK Lichtenfels profitieren. Voraussetzung dafür ist am Sonntag (15 Uhr) ein Sieg im Stadtduell beim FC Lichtenfels II gastiert. Mit fünf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter liegt die DJK in Schlagdistanz.

Am Ende der Tabelle will der FC Burgkunstadt den Relegationsplatz verlassen. Dafür brauchen die Schuhstädter am Sonntag (15.30 Uhr) einen Erfolg im Heimspiel gegen den FC Marktgraitz. Auf dem Papier ist der SCW Obermain am Sonntag (15 Uhr) in seinem Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten FC Mitwitz II klarer Favorit.

Diese und die übrigen Partien des 21. Spieltags tippt diesmal Sebastian Hopfenmüller.

Samstag, 15 Uhr

SV Wolfers-/Neuengrün (9.) - TSV Ludwigsstadt (12.)

"Wolfersgrün ist auf jeden Fall eine sehr heimstarke Mannschaft. Sie verfügen über einen effektiven Sturm, besonders Jan Bilek ist hier zu nennen. Der Angriff wird ihnen einen 3:1-Sieg bescheren."

Samstag, 15.30 Uhr

SpVgg Lettenreuth (4.) -TSV Weißenbrunn (7.)

"Lettenreuth ist relativ schwach aus der Winterpause gekommen. Sie haben in Friesen verloren und werden somit im Heimspiel auf Wiedergutmachung aus sein. Diese gelingt ihnen auch, sie gewinnen 2:0."

Sonntag, 15 Uhr

SC Jura Arnstein (1.) - DJK-SV Neufang (2.)

"Wir haben das Hinspiel in Neufang deutlich und verdient gewonnen. Für beide Teams ist es das erste Spiel nach der Winterpause, da müssen wir erst mal sehen, wo wir genau stehen. Ich hoffe natürlich auf einen Dreier für unsere Mannschaft, deshalb lautet mein Tipp 2:1." SCW Obermain (11.) - FC Mitwitz II (15.)

"Diese Partie geht schon in Richtung Kellerduell. Für den SCWO ist es eine entscheidende Partie, um sich ein wenig Luft nach hinten zu verschaffen. Mit einem Sieg könnten sie es schaffen, sich von den Relegationsplätzen ein wenig abzusetzen. Die Weismainer gewinnen 1:0." FC Lichtenfels II (3.) - DJK Lichtenfels (8.)

"Von der Papierform her ist es eigentlich klar: Die DJK hat sich im Winter nochmals verstärkt und bei der FC-Reserve muss man immer abwarten, welche Spieler von der Landesliga-Mannschaft abgestellt werden. Es wird trotzdem ein offenes Spiel und endet mit 2:2."

VfR Johannisthal (14.) - FC Wallenfels (16.)

"Beide Mannschaften sind sehr gut aus der Winterpause gekommen und haben vergangenes Wochenende ihre Spiele für sich entschieden. Johannisthal ist die etwas spielstärkere Mannschaft, und wenn sie ihre normale Leistung abruft, dann siegt sie auch. 3:1 lautet hier mein Tipp."

Sonntag, 15.30 Uhr

FC Burgkunstadt (13.) - FC Marktgraitz (8.)

"Burgkunstadt ist eine junge, gute Truppe, die zu Unrecht so weit hinten steht. Der neue Trainer bringt frischen Wind, dadurch sollte Burgkunstadt das Heimspiel mit 2:0 gewinnen."

Sonntag, 16 Uhr

FC Stockheim (10.) - SV Friesen II (5.)

"Stockheim ist eine spielstarke Mannschaft, gleichzeitig darf man aber die Friesener nie unterschätzen. Sie stehen zu Recht weit oben, sind spielerisch und läuferisch stark. Daher tippe ich auf einen 3:1-Sieg für Friesen."