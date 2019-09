In der Erfolgsspur weiterfahren

Die Landesliga-Fußballer des FC Lichtenfels haben ihre Erfolgsserie am vergangenen Wochenende nahtlos fortgesetzt. Das Team um das Trainer-Gespann Christian Goller und Oliver Müller hat den Aufsteiger VfL Frohnlach im Derby vor heimischem Publikum mit 4:1 in die Schranken gewiesen und dabei eine sehr gute Leistung gezeigt. Am Sonntag (15 Uhr) will die Mannschaft beim TSV Lengfeld auf dem Plan den nächsten Dreier folgen lassen.

Goller: einfach weiter punkten

Bei den Lengfeldern zeigte die Formkurve in den letzten Wochen deutlich nach unten - ganz im Gegensatz zu den Lichtenfelsern. Seit fünf Spielen warten die Kicker aus dem Würzburger Stadtteil auf einen Sieg. Immerhin gelang ihnen zuletzt mit dem 0:0 beim Tabellenvierten FC Geesdorf ein Achtungserfolg. Deshalb warnt FCL-Coach Goller, den Gegner nicht zu unterschätzen. Nach dem schwachen Saisonstart sieht der FCL-Trainer aber seine Mannschaft immer noch unter Zugzwang. Bis zur Winterpause sollen noch möglichst viele Punkte geholt werden, um sich ein Polster auf die Abstiegsränge aufzubauen. "In der Tabelle liegen alle Mannschaften noch sehr dicht beisammen, daher müssen wir einfach weiter punkten. Wir haben noch zu wenig Punkte, um auf die Platzierung zu schauen. Ich will, dass wir weiter gut und erfolgreich spielen", fordert Goller eine weitere konzentrierte Leistung seiner Mannschaft.

Damit klappte es zuletzt ganz gut. Mit dem 4:0-Triumph über Höchberg scheint der Knoten beim FC Lichtenfels geplatzt zu sein. Es folgte das furiose 4:1 über Frohnlach am vergangenen Wochenende. Besonders in der zweiten Halbzeit liefen die Lichtenfelser zu Hochform auf. "In der zweiten Halbzeit lief es richtig gut und unterm Strich war der Sieg auch in der Höhe verdient. Wenn es blöd für Frohnlach gelaufen wäre, dann hätten wir noch höher gewonnen", spielt Goller auf die vielen vergebenen Chancen an. "Frohnlach ist nach dem 2:1 auseinander gefallen, während wir immer weitergespielt haben, mit Engagement und Leidenschaft", bilanziert Goller zufrieden. "Auch als das Spiel schon entschieden war, haben wir keinen Gang rausgenommen. Das war ein Spiel, wie man es sich vorstellt", zeigt sich Goller geradezu entzückt von der Leistung seiner Jungs.

Der Trainer weiß aber auch, dass man nicht an jedem Wochenende solch eine Vorstellung erwarten kann: "Dass jede Begegnung anders läuft, weiß jeder, der schon mal selbst gespielt hat."

In Lengfeld müssen die Lichtenfelser auf Leistungsträger Lukas Dietz verzichten, der wohl länger ausfällt. "Er ist im letzten Spiel unglücklich weggeknickt", hadert Goller.

Bitter ist für die Lichtenfelser auch der Ausfall von Tobias Zollnhofer. Zudem steht Dennis Schunke in Lengfeld nicht zur Verfügung, und hinter dem Einsatz von Lukasz Jankowiak steht außerdem noch ein Fragezeichen. FC Lichtenfels: Kraus, Michel - Funk, Goller, Graf, Hellmuth, L. Jankowiak (?), M. Jankowiak, Mahr, Mohr, Pfadenhauer, Schaller, Schamel, Schardt, Scholz, Wagner, Wige, Zillig