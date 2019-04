In den Kellerderbys steht viel auf dem Spiel

Der TSV Marktzeuln (13.) erwartet die SpVgg Ebing (12.) und der TSV Ebensfeld (11.) misst sich mit dem FSV Unterleiterbach (14.). Das gesamte Quartett kämpft noch um den Ligaverbleib. Heiß umkämpfte Derbys sind somit zu erwarten.

TSV Marktzeuln - SpVgg Ebing

Wechselspiel in der Tabelle: Nach dem 4:0-Pflichtsieg der Ebinger über Absteiger Würgau, steht die SpVgg auf einem Nichtabstiegsplatz. Auf dem Schleuderplatz liegen nun die Zeulner. Diese kamen beim 0:7 gegen den designierten Meister Frohnlach unter die Räder. Aber Punkte hatte sich der TSV wohl sowieso nicht ausgerechnet, so dass höchstens die Höhe der Niederlage zu verarbeiten ist. Trainer Tim Niechziol hierzu: "Es war das erwartete Spiel. Nun gilt es, die Spieler wieder aufzurichten, um eine positive Stimmung zu erzeugen. Ich hoffe auch, dass sich das Lazarett wieder lichtet". Die Gefühlslage der SpVgg sieht hier wesentlich positiver aus, denn der jüngste Dreier war schon eine Art Befreiung. Für beide Mannschaften ist es ein sogenanntes "Sechs-Punkte-Spiel", denn für den Verlierer wird es im Abstiegskampf ganz eng. Das Hinspiel gewannen die Zeulner mit 2:1.

TSV Ebensfeld -

FSV Unterleiterbach

"Ich habe selbst keine Erklärung für diesen Auftritt, der sich in der Form überhaupt nicht angedeutet hat", sagt ein frustrierter TSV-Trainer Oliver Kellner nach dem 0:7-Debakel in Merkendorf vor Wochenfrist. Es war der negative Höhepunkt einer schlechten Phase. Schließlich liegt der letzte Sieg des TSV nun ein knappes halbes Jahr zurück. Ähnlich verläuft auch die Formkurve der Unterleiterbacher, die aus den letzten fünf Partien nur drei Unentschieden erzielten. Doch die Moral bei den Jungs des schmerzlich vermissten verletzten FSV-Trainers Tobias Eichhorn stimmt, wie der Last-Minute-Ausgleichstreffer beim 3:3 gegen Breitengüßbach zeigte. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass die FSVler von Beginn an gegen den Abstieg kämpften. Die Ebensfelder verfolgten andere Ziele. Wer hat am Sonntag in diesem Kellerderby die besseren Nerven? Mit einem 2:2 wie im Hinspiel könnte der TSV, bei zwei Zählern vor dem FSV, besser leben. gefa