Hoher SKC-Sieg in Schwabsberg

Aus Bamberg bekamen die Bundesligakegler des SKC Staffelstein am vorletzten Spieltag keine Schützenhilfe. Die Victorianer verloren gegen den Titelverteidiger Rot-Weiß Zerbst mit 2:6, während die Staffelsteiner in Schwabsberg stark auftraten und mit dem 7:1-Sieg ihren zweiten Platz bestätigten. Den Zerbstern, die mit zwei Punkten und sechs Mannschaftszählern die Tabelle vor den Staffelsteinern anführen, fehlen damit am nächsten Samstag beim sicheren Dritten Raindorf noch drei Mannschaftspunkte, um sich die nächste deutsche Mannschaftsmeisterschaft zu sichern.

Wer neben Aufsteiger Neumarkt noch absteigt, wird am letzten Spieltag im Fernduell zwischen Zwickau (9:25 Punkte) und Lorsch (10:24) entschieden.

Starker Start der Staffelsteiner

Die Schwabsberger Zuschauer bekamen zu Beginn feinsten Kegelsport geboten, allerdings nur von den Staffelsteinern. So deklassierte Marcus Gerdau den KCler Rainer Boschow mit 176:142. Auch Julian Hess zerlegte seinen Gegenüber Bernd Klein mit 171:149. Beide hielten allerdings ihr hohes Niveau nicht. Gerdau teilte sich mit guten 158 Kegeln den zweiten Satzpunkt. Hess verlor sogar die zweite Bahn mit 150:163. Doch die Hoffnung der Gastgeber auf eine Wende machten die Staffelsteiner schnell zunichte. Gerdau legte mit 173 Kegel stark gegen Buschow (154) nach. Und auch Hess setzte sich mit 168:145 durch. Buschow, mit Gesamt 621 Holz bester Schwabsberger, verkürzte mit dem 167:164-Satzgewinn noch, doch Gerdau hatte den Mannschaftspunkt schon sicher und im Gesamt 50 Zähler mehr erzielt.

Hess brannte auf seiner letzten Bahn mit 182 Holz ein Feuerwerk ab, wobei er 81 Kegel abräumte. Klein musste mit 153 Holz gegen die 671 von Hess klein beigeben. Damit erzielten die SKCler schon ein Plus von 111 Holz.

Sechs Holz reichen Hejhal

Ein spannendes Duell lieferten sich der SKCler Radek Hejhal mit Dietmar Brosi. Der Schwabsberger hatte mit je 164 Kegel gegen die 152 und 144 des Gastes deutlich die Nase vorne. Doch der Tscheche im SKC-Trikot gab nicht auf und verkürzte mit 157:147. Brosi brach im vierten Satz ein und kam nur noch auf 122 Holz. Dies bestrafte Hejhal mit 150 Kegeln, lag bei Satzgleichstand am Ende mit 603:597 vorn und gewann den Mannschaftspunkt.

Keine Problemke hatte dagegen der Staffelsteiner Torsten Reiser mit Timo Hehl, der nur im ersten Satz dagegenhielt und diesen unglücklich mit 152:153 verlor. Danach machte Reiser kurzten Prozess, zumal der Schwabsberger nach zwölf Würfen im zweiten Satz ausgewechselt und durch Ronald Endraß ersetzt wurde. Reisers 169 gegen schwache 118 der Heimmannschaft bedeuteten die Vorentscheidung. Zwar versuchte Endraß nochmal heranzukommen, aber der erfahrene Staffelsteiner ließ das nicht zu. Reiser gewann mit 150:143 und 161:154 auch die letzten beiden Sätze.

Dirnberger verliert mit 17 Überholz

Die Schlussakteure der Staffelsteiner gingen somit ohne Druck auf die Bahn. Der SKCler Mathias Dirnberger machte es mit nur 130 Holz seinem Kontrahenten Damit Cekovic einfach, den ersten Satz mit 151 Holz einzufahren. Danach drehte er aber den Spieß mit 174:135 um. Das Duell blieb bis in den letzten Satz spannend, denn der dritte Durchgang endete mit je 154 Holz unentschieden. Hier bewies Cekovic Nervenstärke und gewann mit einem Holz (164:163) und 2,5:1,5 Sätzen den Mannschaftspunkt, obwohl er in den Gesamtholz mit 604:621 verlor.

Der Staffelsteiner Miroslav Jelinek gewann die erste Bahn mit 166:156 gegen Manuel Lallinger. Die folgende verlor der Gast mit 161:163 knapp. In den beiden letzten Sätzen kegelte der zweite Tscheche im SKC-Trikot konstant 156 und 160 Holz. Der Schwabsberger blieb mit 146 und 137 klar dahinter. In der Summe erspielten sich die Staffelsteiner starke 3842 Holz. SKC

Die Statistik

KC Schwabsberg - SKC Staffelstein 1:7 (8:16 Sätze, 3601:3842 Holz) R. Buschow - M. Gerdau 1,5:2,5 (621:671) B. Klein. - J. Hess 1:3 (610:671) D. Brosi - R. Hejhal 2:2 (597:603) T. Hehl/R. Endraß - T. Reiser 0:4 (567:633) D. Cekovic - M. Dirnberger 2,5:1,5 (604:621) M. Lallinger - M. Jelinek 1:3 (602:643)