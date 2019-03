HGK verspielt Vorsprung in Sulzbach in zehn Minuten

Im Abstiegsduell beim HC Sulzbach-Rosenberg verlor die Mannschaft von Spielertrainer Johan Andersson nach klarer 18:14-Pausenführung noch mit 29:33 und erlitt somit die achte Niederlage im zehnten Auswärtsspiel. Da gleichzeitig der TV Erlangen-Bruck II einen knappen Heimerfolg gegen Ingolstadt feierte, wuchs auch der Abstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte an. Der HGK steht im Abstiegskampf das Wasser bis zum Hals.

8:0-Lauf des HC entscheidend

Dabei spielten die Handballer vom Obermain auch in der Oberpfalz über weite Strecken nicht wie ein Absteiger. Letztlich ist die Andersson-Truppe derzeit nicht in der Lage, über 60 Minuten konstant ihre Leistung abzurufen, was Sulzbach zwischen der 39. und 49. Minute bestrafte. Hier machte der Gastgeber aus einem 19:22 ein 27:22.

Die Mannschaft von HC-Trainer Christian Rohrbach hat sich trotz zehn Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz offensichtlich noch nicht aufgegeben. Jedenfalls erinnerte am Samstag die Partie in der Krötenseehalle wenig an den 37:24-Hinspielerfolg der HGK.

Sulzbacher treffen mit geharzten Bällen

Vor allem die Sulzbacher Daniel Luber, Jiri Fort und Filip Dujcak spielten im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen beider Teams wohl auch wegen des erlaubten Einsatzes von Harz ganz groß auf und erzielten gemeinsam nicht drei Treffer wie im Oktober, sondern gleich deren 20.

Dennoch ließen die HGKler nach dem 0:1 in den folgenden 38 Minuten keine Führung der Hausherren mehr zu. Vor allem Kunstadts Top-Torschützen Hajck Karapetjan merkte man den Siegeswillen an. Er sorgte ab der 23. Minute mit dafür, dass die Gäste vom 13:13 auf 18:14 zur Pause davonzogen.

HGK vermisst Oliver Oester

Nach dem Wiederanpfiff blies der HC aber zum Gegenangriff, was die HGK vor allem in der Abwehr zu spüren bekam. Hier wurde mehr und mehr der verletzte Kapitän Oliver Oester vermisst. Hinzu kam, dass auch Anton Lakiza verletzt nicht mehr zur Verfügung stand. Sulzbach schloss somit ab der 39. Minute fast jeden Angriff erfolgreich ab. Bis dahin hatte die HG noch mit 22:19 geführt, doch mit drei Gegentreffern innerhalb von 64 Sekunden gab man den erkämpften Vorteil aufgrund technischer Fehler aus der Hand (22:22, 42.). Jetzt erwachte auch das Sulzbacher Publikum, das den 8:0-Lauf seines Teams zum 27:22 (49.) lautstark bejubelte.

Zwar hielt die HG danach dagegen und kam über Marco Scholz zu Treffern vom Kreis. Näher als auf zwei Tore kam man aber nicht mehr heran und musste sich letztendlich mit 29:33 geschlagen geben. mts

Die Statistik

HC Sulzbach-Rosenberg: Feldbauer, Männl - Luber (9/2), Fort (6), Rohrbach (5), Dujcak (5), Stiegler (4), Hausner (2), Forster (2), Meta, Plößl, Schwegler, Klee / HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Karapetjan (12/2), Scholz (5), Bauer (3), Andersson (3), Maile (3), Deuber (2), N. Oester (1), Lakiza, Stirbati, Schnapp / SR: Ehrenpfordt, Haas (beide Gundelfingen)