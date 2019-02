HG Kunstadt will Verfolger auf Distanz halten

Im Abstiegskampf der Herren-Landesliga Nord hat sich die HG Kunstadt eine gute Ausgangsposition erarbeitet - und diese kann der Aufsteiger am Sonntag (16 Uhr) weiter verbessern. Schließlich erwarten die Kunstadter (9.Platz/14:16 Punkte) mit dem TSV Mainburg (11./11:19) einen direkten Konkurrenten in der Obermainhalle.

Die HG-Mannschaft um Spielertrainer Johan Andersson muss sich aber auf einen selbstbewussten Gegner einstellen. Schließlich setzten die Mainburger zuletzt ein dickes Ausrufezeichen, als sie den zweiplatzierten ASV Cham im Heimspiel mit 28:25 in die Schranken wiesen. Der Erfolg war ein weiterer Beleg dafür, dass die Mannschaft von Trainer Semir Hadzidulbic nach verkorkstem Saisonstart immer besser in Schwung kommt und für die HGK wahrscheinlich der spielstärkste Konkurrent aus dem hinteren Tabellendrittel ist.

Der Ex-Ingolstadter Dominik Abeltshauser ist Denker und Lenker des TSV-Spiels und einer der zehn erfolgreichsten Torschützen der Liga. In dieser Auflistung findet sich mit Boris Covic ein weiterer Mainburger. Zudem sorgen im breit aufgestellten Mainburger Kader Jan Klaus, Marius May und Thomas Voves für viel Gefahr in der Offensive. In der Abwehr ist der starke Torwart Marek Slouf ein Erfolgsgarant. Bereits das Hinspiel war eine enge Partie, die die Kunstadter mit 25:22 für sich entschieden.

Kapitän fehlt erneut

Die HGK kann weiter nicht in Bestbesetzung auflaufen: Kapitän Oliver Oester sitzt das dritte und letzte Spiel seiner Sperre ab. Umso dringlicher wäre der Einsatz von Abwehrchef Toni Lakiza. Ob sich der Routinier aber bis Sonntag fit meldet, ist fraglich. So bauen die Kunstadter auf ihre Heimstärke und die lautstarke Unterstützung der Fans.

Denn die derzeitigen 14:16 Punkte sind nur scheinbar ein beruhigendes Polster. Welcher Platz zum Klassenerhalt reicht, ist auch vom Saisonausgang der oberen Ligen abhängig. Nach momentanem Stand werden relativ sicher vier Mannschaften die Landesliga verlassen müssen - also die Teams vom elften Platz abwärts. Um den Abstand zu diesem Rang zu wahren, ist die Marschroute für die Kunstadter für das Duell am Sonntag klar: verlieren verboten.