HG Kunstadt plant nächstes Offensiv-Spektakel

In der Obermainhalle empfängt die HGK den Achten der SG Bad Rodach/Großwalbur.

Die Gäste wollen ihr Manko ablegen. Denn die Männer um Torhüter Simon Weiß haben ihre bisherigen zwölf Punkte gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gesammelt. Aus den Duellen mit den Spitzenteams der Liga gab es bisher überhaupt nichts zu holen. Entsprechend befindet sich die Truppe von Trainer Niels Reinermann im Niemandsland der Liga. Gerade deshalb kann die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verjüngte Mannschaft bei der HG befreit aufspielen und Mut aus der nur knappen 21:25-Niederlage im Hinspiel schöpfen.

Gegen die Unbekümmertheit der Gäste muss die HG schnell wieder zum eigenen Offensivspiel finden. 80 Tore aus den letzten beiden Partien belegen, dass die Abteilung "Attacke" derzeit gut in Form ist. Vor allem Tarek Legat und Rückkehrer Hajck Karapetjan zeigten sich zuletzt torhungrig. Beide wollen wie der Rest der derzeit glänzend aufgelegten Mannschaft ihren Teil dazu beitragen, dass das "Offensivspektakel" der HGK fortgesetzt wird.

HGK-Reserve gegen Bayreuth

Auch wenn die zweite Männermannschaft der HG Kunstadt mit Max Wünschig und Tobias Schnapp zwei Leistungsträger an die "Erste" verloren hat, macht sich die Kunstadter Reserve Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Ein Erfolg am Samstag (18 Uhr) gegen die dritte Mannschaft von HaSpo Bayreuth ist dafür aber Voraussetzung. Die Bayreuther haben zuletzt starke Form bewiesen und wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Die HGK-Reserve dürfte etwas dagegen haben. mts