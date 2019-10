HG Kunstadt klarer Favorit gegen Ebern

Zwar belegt das Männerteam der HG Kunstadt nach drei Spieltagen derzeit "nur" den sechsten Tabellenplatz in der Handball-Bezirksoberliga, dennoch ist die Stimmung beim Team von HGK-Trainer Anton Lakiza richtig gut. Dies liegt vor allem daran, dass die Kunstadter im Moment aus der Not eine Tugend machen und ihren Kader immer wieder mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen. Dies stärkt den Zusammenhalt im Verein wie selten zuvor.

Dieses Teamwork wird auch am Sonntag (16 Uhr) in der Altenkunstadter Kordigasthalle gefragt sein, wenn die HGK auf den TV Ebern trifft. In diesem Duell sind die Gastgeber eindeutiger Favorit, allerdings fehlen Marco Scholz, Fabian Brungs und wohl auch Nicklas Oester nach einer Rippenprellung. Trainer Lakiza weiß aber spätestens nach letzter Woche, dass er auf die Spieler aus der zweiten Reihe zählen kann. Der 32:25-Erfolg in Coburg schweißte die Mannschaft noch enger zusammen und bot außerdem den Nachwuchskräften erste Bewährungsproben. Diese bestand beispielsweise auch Nachwuchstorhüter Jonas Doerfer, der in Coburg eine starke zweite Halbzeit ablieferte.

Doch auch erfahrene Akteure wie Hajck Karapetjan spielen sehr mannschaftsdienlich und setzen die jungen Nebenleute verstärkt in Szene. Unter solchen Voraussetzungen ist trotz der Verletzungssorgen mit einem Heimsieg zu rechnen, was aber auch am Gegner aus Ebern liegt. Der TVE bezog vor allem in der letzten Woche bei der 9:35-Heimschlappe gegen Helmbrechts richtig Prügel. Bereits in der vergangenen Saison entkam Ebern nur mit viel Glück dem Abstieg, und auch in diesem Jahr ziert die Mannschaft bereits das Tabellenende. Allerdings traf der TVE bisher ausnahmslos auf die besten Teams der Liga.

Bereits um 12 Uhr spielt die HGK-"Zweite" in der Bezirksliga an selber Stelle gegen den TV Ebersdorf. Vor vier Wochen trafen beide Teams bereits aufeinander. Der TVE behielt dabei mit 27:22 die Oberhand.

Mit Spannung wird am Sonntag (18.15 Uhr, Mainfeldhalle Michelau) aber auch das Derby der "Dritten" gegen den TV Weidhausen II erwartet. mts