HG Kunstadt kämpft weiter um Platz 2

Doch ein Gutes hatte die 26:27-Niederlage beim Tabellenführer HSG Rödental/Neustadt allemal: Die Spieler von Trainer Anton Lakiza haben Lust, den Rest der Liga aufzumischen und so im Rennen um die Vize-Meisterschaft richtig Gas zu geben.

Coburg kommt als Vorletzter

Beweisen will man dies am Sonntag (16 Uhr, Obermainhalle) den Fans, wenn Aufsteiger TS Coburg zu Gast ist. Gegen den Tabellenvorletzten wäre alles andere als ein Heimerfolg eine Überraschung. Aber dennoch wollen die Spieler um "Rückraumbomber" David Jung gerade gegen die vermeintlich schwächeren Gegner ihren Anhängern etwas bieten.

Weil die Personaldecke derzeit so dünn ist, sind die Spieler um Nicklas Oester in den vergangenen Wochen zusammengerückt und zeigen auf dem Spielfeld ein nahezu blindes Verständnis. Ein Aufwärtstrend ist vor allem in der Abwehr zu erkennen. Hier ist die Handschrift von Trainer Lakiza erkennbar, der in seiner aktiven Spielzeit für seine defensiven Qualitäten bekannt war. Mit einem seit Wochen starken Alexander Kießling im Tor will die HGK wieder Rang 2 erobern. Gegen die Turnerschaft Coburg hat man aus der Vorrunde noch eine offene Rechnung. Zwar gewann die HG damals mit einem Notkader mit 32:25, doch die Ablehnung einer Bitte um Spielverlegung ist den Kunstadtern in Erinnerung geblieben. Demnach will man am Sonntag in Bestbesetzung auflaufen, wenngleich noch offen ist, ob Hajck Karapetjain seine Rückenprobleme und Daniel Maile seine Augenverletzung auskuriert hat. Vorsehen sollte sich die HGK auf jeden Fall vor Luca Kessel, der bisher 72 Mal für Coburg eingenetzt hat.

Reserven davor und danach

Am Sonntag gibt es in der Obermainhalle jede Menge Männer-Handball zu bestaunen. Denn neben dem mit Spannung erwarteten Derby um 14 Uhr zwischen der "Zweiten" und der TS Lichtenfels (siehe Vorbericht rechts) laufen um 18 Uhr die "alten Haudegen" und "jungen Wilden" der dritten Männermannschaft auf. Gegner ist dann der TSV Burgebrach.mts