HG Kunstadt gleich bei einem Titelkandidaten

An diesem Samstag (18 Uhr) geht aus Sicht der Handballer der HG Kunstadt eine achtjährige Wartezeit zu Ende. 2010 stieg die HGK aus der Landesliga ab und versuchte seitdem immer wieder, den Sprung in Bayerns zweithöchste Spielklasse zu schaffen. Demnach freut sich neben der Andersson-Truppe auch der gesamte Kunstadter Anhang auf die Auswärtspartie und somit auf die Rückkehr in die Landesliga beim MTV Ingolstadt.

Auf den ungeschlagenen oberfränkischen Meister wartet neben der längsten Anreise der Saison in Oberbayern auch noch einer der Top-Favoriten auf den Meistertitel.

Ziel des MTV ist die 3. Liga

Ingolstadt belegte in der vergangenen Landesliga-Saison einen respektablen vierten Platz. Dass die Oberbayern aber zu Höherem berufen sind, untermauerte der MTV mit dem Ausrufen der "Mission 2020" vor zwei Jahren, nach der der Verein in zwei Jahren in die 3. Liga aufsteigen sollte. Folglich ist der MTV in dieser Saison zur Meisterschaft verdammt. Um hier nichts dem Zufall zu überlassen, haben die Oberbayern kräftig investiert und neben dem neuen tschechischen Trainer Jiri Smolik auch gleich noch dessen Landsleute, die Rückraum-Hünen Martin Broz und Lukas Lesak, geholt. Hinzu kommen gleich drei neue ungarische Spieler: Laszlo Almasi (Außen), Balazs Toth (Linksaußen) und der starke Torwart Bence Csiki. Sie bilden mit Kapitän Andre Macovei, Dino Sabljakovic, Matei Serban, Vlad Stoica ein für die Landesliga ungewöhnlich großes Kollektiv aus internationalen Spielern.

Ingolstadt im Pokal erfolgreich

Dieses Team tankte vor einer Woche in der 2. Runde des Pokalwettbewerbs mit zwei klaren Siegen noch einmal Selbstvertrauen. Die zweite Runde hatten die Kunstadter auch erreicht, mussten aber ihr Spiel in Nürnberg gegen Regensburg wegen Spielermangels absagen; der Fokus war ohnehin komplett auf den Saisonauftakt gerichtet. Oester & Co. haben in Ingolstadt auch die weiße Weste ihres Trainers zu verteidigen. Seit seinem Antritt im August 2017 hat Johan Andersson noch kein Pflichtspiel mit seiner HG verloren. Diese Serie könnte also in Ingolstadt enden.

Hartes Pflaster Landesliga

Die Landesliga ist ohnehin eine ganz andere Hausnummer als die Bezirksoberliga, die die Kunstadter fast nach Belieben beherrscht haben. Die Tatsache, dass bis auf den HSV Hochfranken alle oberfränkischen Meister der letzten Jahre nach einer Saison bereits wieder in die Bezirksoberliga zurückkehren mussten, unterstreicht die Herausforderung für die HGK.

Personell gesehen ist die HG für diese Aufgabe aber gut aufgestellt. Lakiza, Karapetjan, Andersson und Stirbati haben schon in höheren Ligen Erfahrungen gesammelt, und der Rest der Truppe hat sich in den Testspielen der Vorbereitungsphase das nötige Selbstvertrauen geholt. Allein Spielmacher Nicklas Oester laboriert noch an einer schweren Schulterverletzung.

Dennoch freuen sich die Fans der HGK neben dem Debüt des Ex-Weidhauseners Johannes Bauer auch auf den Einsatz des zweiten Neuzugangs: Howhannes Karapetjan wird ab sofort neben Stammtorhüter Alexander Kießling das Kunstadter Gehäuse hüten und hat sich, wie sein Bruder Hajck vor ihm, prächtig in die Mannschaft eingefügt. Demnach sind die Kunstadter auf alles vorbereitet, werden sich aber neben der individuellen Klasse der Gegner auch auf das höhere Tempo der Spielklasse einstellen müssen.