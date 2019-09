HG Kunstadt geht mit Sorgen in die neue Spielzeit

Der Landesliga-Abstieg ist abgehakt, nun will die HG Kunstadt in der Herren-Bezirksoberliga angreifen. Zum Auftakt ist sie am Samstag (16.30 Uhr) bei der SG Marktleuthen/Niederlamitz Favorit, doch als großer Titelkandidat sehen sich die Kunstadter nicht. Schließlich schicken sie im Vergleich zur Vorsaison einen stark veränderten Kader ins Rennen.

Von drei Leistungsträgern musste sich die HG trennen. Johannes Bauer wechselte zurück zu seinem Heimatverein TV Weidhausen, Andrei Stirbati beendete seine aktive Karriere. Die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Johan Andersson wurde in beidseitigem Einvernehmen beendet. Anton Lakiza ist nun Trainer. Da Lakiza aber nicht in der Doppelrolle Trainer/Spieler agieren will, ergibt sich eine weitere Lücke. Zudem folgte unter der Woche eine Hiobsbotschaft: Oliver Oester zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. Der Kapitän wird wohl die gesamte Saison fehlen. Lakiza steht nun vor der schweren Aufgabe, aus den restlichen Spielern ein schlagkräftiges Kollektiv zu formen.

Karapetjan ist Hoffnungsträger

Immerhin kann er auf die Dienste von Hajck Karapetjan zurückgreifen, der mit Spielern wie Nicklas Oester, David Jung, Michael Deuber, Fabian Brungs, Tarek Legat, Marco Scholz, Daniel Maile und Torhüter Alexander Kießling einen starken Block aus erfahrenen Leistungsträgern stellen soll. Doch in der Breite ist der HG-Kader sicherlich nicht optimal aufgestellt. So kommt der Zusammenarbeit mit der zweiten Männermannschaft eine wichtige Bedeutung zu.

Auch beim Kunstadter Auftaktgegner war die Vorbereitungsphase problematisch. Die SG Marktleuthen/Niederlamitz verlor vier Leistungsträger, darunter Jakob Kassing, der zum Bayernligisten HSC Coburg II wechselte. Umso wichtiger wird es für die Kunstadter sein, beim Saisonauftakt selbstbewusst aufzutreten. Für den Landesliga-Absteiger sind zwei Punkte eigentlich Pflicht, da bereits eine Woche später die sehr stark einzuschätzende HSG Rödental/Neustadt auf die Lakiza-Truppe wartet.