Herren 65 des TC Michelau Bezirksligameister

Mit einem Unentschieden im letzten Spiel der Tennissaison haben sich die Herren 65 des TC Michelau mit nur einem Verlustpunkt den Meistertitel in der Bezirksliga und damit den Landesliga-Aufstieg gesichert.

Mit einem 7:2-Heimsieg über Aschaffenburg beenden auch die Herren 30 die Saison auf einem guten fünften Platz und sichern sich somit ein weiteres Jahr in der zweithöchsten bayerischen Spielklasse.

Landesliga, Herren 30

TC Michelau - SSKC Pos. Aschaffenburg 7:2

Nach überstandener Verletzung war Sebastian Thiem von Beginn tonangebend. Er beherrschte seinen Gegner nach Belieben. Thomas Endres fand nur zu Beginn des zweiten Satzes zu seinem Spiel, was ihm eine 3:0-Führung einbrachte. Fehler ließen aber die Hoffnung auf einen Match-Tiebreak schwinden. Thorsten Gareis hingegen musste nach einem Tief im zweiten Durchgang in die "Verlängerung".

Mit ruhigem und fast fehlerfreiem Spiel sicherte er seiner Mannschaft den zweiten Punkt. In der zweiten Runde war es egal, was Thomas Fugmann gegen seinen Gegner auch probierte, immer konterte die Aschaffenburger Nr. 1 mit einem noch besseren Ball. Fugmann musste seinem Gegenüber zu einem hervorragenden Match gratulieren.

Christopher Thiem gewann mit druckvollem Spiel Satz 1 klar, für den Sieg jedoch musste er im zweiten Abschnitt gegen einen immer stärker werdenden Gegner in den Tiebreak, den er wieder dominierte. Stefan Krappmann kämpfte sich nach nervösem Beginn ins Match zurück und sicherte sich den hart umkämpften Satz. Im hochklassigen Match-Tiebreak behielt er die Nerven und sicherte den vierten Punkt mit einem 12:10.

In den Doppeln machten Fugmann/Endres den Michelauer Gesamtsieg perfekt. Auch das Brüderdoppel Thiem gewann deutlich. Dass auch das dritte Doppel durch Krappmann/Gareis an die Michelauer ging, frustete die Aschaffenburger so sehr, dass sie ohne das übliche gemeinsame Abendessen die Heimreise antraten.

Ergebnisse: Fugmann T. - Frank. M. 0:6, 2:6; Thiem S. - Richter G. 6:0, 6:1; Thiem C. - Lemke M. 6:2, 7:6; Endres T. _ Hinn M. 3:6, 5:7; Krappmann S. - Frank H. 3:6, 7:5, 12:10; Gareis T. - Duemig B. 6:4, 0:6, 10:4; Thiem/Thiem - Frank M./Duemig 6:3, 6:4; Fugmann/Endres - Richter/Frank H. 6:4, 6:1; Krappmann/Gareis - Lemke/Hinn 0:6; 6:3; 10:3

Bezirksliga, Herren 65

TC Michelau - TC Rehau 3:3 Verlustpunktfrei gingen die Herren 65 in ihr letztes Spiel der Saison. Herbert Schweigert musste nur im ersten Satz gegen einen starken Gegner ankämpfen, den zweiten gewann er sicher. Helmut Fischer konnte seinen Gegner zu keinem Zeitpunkt gefährden. Da Günter Scheller bereits im ersten Satz verletzt aufgeben musste, sicherte Walter Schramm seiner Mannschaft mit einem deutlichen Sieg den wichtigen zweiten Zähler. Scheller/Fischer mussten sich im Doppel erst im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Das starke Duo Schramm/ Schweigert gewann nach einem umkämpften ersten Satz den zweiten zu Null und sorgte so für einen hervorragenden Saisonabschluss mit der Meisterschaft in der Bezirksliga. csch Ergebnisse: Schramm W. - König P. 6:2, 6:2; Schweigert H. -Böhme H. 7:5, 6:2; Scheller G. (w.o.) - Geyer H. 0:3; Fischer H. - Wolf H. 0:6, 0:6; Schramm/Schweigert - König/Böhme 7:5, 6:0; Scheller/Fischer - Geyer/Wolf 7:5, 2:6, 5:10