Herren 50 des TC Burgkunstadt blicken Richtung Landesliga

Viel Pech hatten die Herren 40 bei der 4:5-Niederlage in Steinwiesen.Die Herren 65 mussten sich bei Lerchenbühl Bayreuth beugen (1:5). Besser machten es die Damen 30 gegen Eckersdorf mit ihrem ersten Sieg.



Bezirksklasse 1, Herren 65

TC Lerchenbühl Bayreuth -

TC Burgkunstadt 5:1

Nach der erneuten Niederlage wird es für die Burgkunstadter langsam eng, den Ligaverbleib zu schaffen. In zwei Match-Tiebreaks unterlagen Helmut Padukience und Udo Gabeli jeweils mit 5:10. Da auch Alfred Heck und Werner Rebhan ihr Einzel abgaben, war das Spiel bereits beim Stand von 4:0 für die Gastgeber entschieden. Den Ehrenpunkt für die Gäste holten Padukience/Gabeli im Doppel.

Ergebnisse: Müller - Heck 7:5, 6:1; Jahn - Padukience 6:0, 4:6, 10:5; Wandzik - Rebhan 6:0, 6:1; Meichner - Gabeli 6:3, 2:6, 10:5; Müller/Wandzik - Heck/Rebhan 6:3, 6:3; Jahn/Berger - Padukience/Gabeli 4:6, 6:7



Bezirksklasse 2, Damen 30

TC Burgkunstadt -

RMC-TSV Eckersdorf 6:3

Der erste Sieg ist eingefahren. Durch eine gute Gesamtleistung gewannen die Burgkunstadte-rinnen. Allerdings traten zwei Eckersdorferinnen verletzt nicht an. Anke Vonbrunn, Barbara Püls im Match-Tiebreak, Stephanie Schramm und Carolin Petterich holten eine 4:2-Führung nach den Einzeln heraus. Für den Gesamtsieg sorgten die Doppel Kunig/St. Schramm und Püls/Chr. Schramm..

Ergebnisse: Vonbrunn - Hübschmann w.o. 1:0; Kunig - Woiters 3:6, 4:6; Püls - Maisel 6:3, 5:7; 10:4; C. Schramm - Papiorok 2:6, 4:6; S. Schramm - Wutschig 6:2, 6:0; Petterich -Ziegenthaler w.o. 1:0; Vonbrunn/Petterich - Woiters/Maisel 5:7, 2:6; Kunig/S. Schramm - Hübschmann/Papiorok 6:4, 6:2; Püls/C. Schramm - Wutschig/Ziegenthaler 6:2, 6:3



Bezirksklasse 1, Herren 40

TC Grün-Weiß Steinwiesen -

TC Burgkunstadt 5:4

Auch im letzten Saisonsspiel kamen die TCB-Herren 40 nicht um eine weitere Niederlage herum. Viermal ging es in den Einzeln in den Match-Tiebreak. Dreimal behielten aber die Steinwiesener die Oberhand, nur Markus Joppich gewann für den TCB mit 14:12. Matthias Müller bekam sein Match geschenkt, da sein Gegenspieler verletzungsbedingt nicht antrat. So hätten die Gäste beim 4:2 alle drei Doppel gewinnen müssen, doch nur Korzendorfer/Petterich und Müller/Michel siegten. Schnödt/Joppich mussten klein beigeben, so dass die Niederlage besiegelt war.

Ergebnisse: Schwarzmeier - Korzendorfer 6:1, 6:2; Simon w.o. - Müller; Kotschenreuther - Schnödt 3:6, 6:2, 10:5; Hummel - Petterich 7:5, 1:6, 10;7; Beierlorzer - Michel 6:4, 1:6, 10:8; Miksch - Joppich 6:3, 5:7, 12:14; Schwarzmeier/Miksch - Korzendorfer/Petterich 1:6, 2:6; Hummel/Beierlorzer - Müller/ Michel 2:6, 1:6; Kotschenreuther/Weber - Schnödt/Joppich 6:1, 7:5



Bezirksliga, Herren 50

SV Mistelgau -

TC Burgkunstadt 2:7

Die Mistelgauer Moder und Pargent schieden ebenso verletzt aus wie auch der Burgkunstadter Spitzenspieler Thomas Wittmann. So wurden keine Doppel bestritten. In den Einzeln überzeugten Matthias Schmidt, Uwe Günther und Dirk Schartl und holten sichere Punkte. Rudi Griesser und Thomas Schleicher siegten nach Aufgabe ihrer Gegner, so dass die Partie beim 5:1 schon entschieden war. gi

Ergebnisse: Nachtmann - Wittmann w.o. 6:3, 3:5; Tschirner - Schmidt 1:6, 0:6; Wolff - Günther 2:6, 1:6; Moder w.o. - Griesser 2:3; Pargent w.o. - Schleicher 0:3; Hauenstein - Schartl 2:6, 0:6