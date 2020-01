Hallenkreismeisterschaft: B-Junioren kämpfen um den Titel

Die B-Junioren spielen am Samstag ab 13 Uhr in der Kronacher Dreifachturnhalle am Schulzentrum um die Hallenkreismeisterschaft im Spielkreis Coburg/Kronach/ Lichtenfels. Unter den zehn Teilnehmern sind mit der JFG Kunstadt-Obermain und der JFG Lichtenfels Leuchsental zwei Teams aus dem Landkreis Lichtenfels. Vier Mannschaften kommen aus dem Kreis Kronach und vier aus dem Kreis Coburg.

Gespielt wird in zwei Fünfergruppen. Nach den Halbfinals folgen das Spiel um Platz 3 und das Finale (18.45 Uhr). Die drei besten Teams des Turniers qualifizieren sich für die Hallenbezirksmeisterschaft am Samstag, 18. Januar, in Kirchenlaibach.

Die ersten Spiele

Gruppe 1: DJK-SV Neufang - (SG) TV Ebern (13 Uhr), TSV Unterlauter - FC Kronach (13.30 Uhr), JFG Kunstadt-Obermain - DJK-SV Neufang (14 Uhr)

Gruppe 2: JFG Lichtenfels-Leuchsental - FC Coburg (13.15 Uhr), (SG) FC Mitwitz - FC Haarbrücken (14.45 Uhr), JFG GW Frankenwald - JFG Lichtenfels-Leuchsental (14.15 Uhr).