Guter Start ist Aero-Club Lichtenfels wichtig

Am Wochenende starten die Lichtenfelser Segelflieger in die Bundesliga-Saison 2018. Dann heißt es für das Team des Aero-Clubs Lichtenfels nach dem überraschenden Aufstieg in die 1. Liga, in den 19 folgenden Wochenendrunden drei möglichst schnelle Piloten zu finden, die in den besten 2,5 Stunden ihrer Flüge eine größtmögliche Strecke zurücklegen. Die Geschwindigkeiten der drei schnellsten Piloten eines Vereins werden dann addiert. Für den schnellsten Verein gibt es maximal 20 Punkte pro Runden-Wochenende zu gewinnen.



Gegen 30 etablierte Vereine

Als Aufsteiger hat man es sicher besonders schwer, sich bei den 30 etablierten Vereinen aus ganz Deutschland durchzusetzen. Als mit Abstand kleinster Verein in der Bundesliga ist es eine besondere Motivation und das große Ziel, in der Liga zu bestehen und nicht gleich wieder abzusteigen. Dabei setzen die Lichtenfelser auch auf die sehr motivierten Nachwuchspiloten aus der U25, die in der vergangenen Saison bereits mit Gesamtrang 6 auf sich aufmerksam gemacht hatten.



Schon viel geübt

An den vergangenen Wochenenden hat man bereits jede sich bietende Wetterlage genutzt, um möglichst viele Stunden für die Ligaflüge zu trainieren und die Segelflugzeuge bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. C-Kader-Pilot Jan Kretzschmar hat sich über Ostern bei einem internationalen Wettbewerb in Nitra (Slowakei) eingeflogen und dort den guten sechsten Platz belegt.



Hoffen auf Thermikstraßen

Pünktlich zum Saisonstart scheint der Wettergott den Lichtenfelser Piloten wohlgesonnen zu sein. Nach den Prognosen soll es über dem Thüringer Wald, Frankenwald und Fichtelgebirge brauchbare Aufwinde und vielleicht sogar schnell machende Thermikstraßen geben.

Die Piloten des Aero-Clusbs Lichtenfels sind sich einig: Das wird ein ganz besonderes Jahr. Man freut sich im Verein auf spannende Wettkämpfe, vor allem mit den oberfränkischen Nachbarvereinen aus Bayreuth und Bamberg. gpl