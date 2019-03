Lichtenfels vor 40 Minuten

Kegeln

Gut Holz Michelau mit Sieg in Oberhaid Bezirksligameister

Am vorletzten Spieltag der Kegler-Bezirksoberliga hat es wieder einen Wechsel an der Spitze gegeben. In der Bezirksliga A Süd/West steht dagegen der Meister fest - Gut Holz Michelau.