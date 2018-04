"Graatz" sichert sich Ligaverbleib

Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga Kronach ist wieder spannend. Durch die 1:2-Heimniederlage von Spitzenreiter Kleintettau gegen Wolfersgrün rückte der TSV Marktzeuln (2:0 gegen Ludwigsstadt) auf drei Punkte heran. Einen Zähler dahinter liegt der FC Burgkunstadt ebenfalls noch aussichtsreich.



Freitag

FC Burgkunstadt -

TSV Weißenbrunn 0:0

Die Heimelf gewann nach einer Viertelstunde an Dominanz, kam aber nicht zu Chancen. Nach der Pause machten die Gastgeber mehr Druck. In der 55. Min. hätte der Führungstreffer fallen müssen, doch blieben drei Schussversuche beim TSV-Torwart hängen. Zwar bestimmte Burgkunstadt weiter das Geschehen, doch mehr als Chancen sprangen nicht heraus. Aufgrund der Überlegenheit in der zweiten Hälfte muss man von zwei verlorenen Punkten des FCB sprechen. tadü



SV Wolfers-/Neuengrün -

SC Jura Arnstein 2:3

In der ersten Halbzeit war die Heimelf mit dem 0:1-Rückstand durch Hopfenmüller (16.) noch gut bedient. Nach einem individuellen Abwehrfehler folgte jedoch das 0:2 durch P. Schütz (63.). Fünf Minuten später erhöhte T. Reh auf 0:3. Fast im Gegenzug verkürzte Bilek per Foulelfmeter auf 1:3. In der 81. Min. stellte Bilek auch den Anschluss her. Die Gastgeber vergaben aber kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich.



DJK-SV Neufang -

FC Marktgraitz 0:1

Neufang war schwach im Angriff und ließ defensiv die Sicherheit vermissen. Zur Pause führten die Gäste durch Bülling mit 1:0, der im DJK-Strafraum frei zum Schuss kam (13.). Nach der Pause kamen die Gäste aggressiver aus der Kabine und hätten die Führung ausbauen müssen. Neufang wurde gegen Ende stärker, doch die Gäste klärten mehrmals auf der Linie.



Sonntag

TSV Marktzeuln -

TSV Ludwigsstadt 2:0

Bereits in der 4. Min. gingen die Zeulner in Führung. D. Jahn zog aus 16 m ab, den Abpraller staubte O. Schütz ab. Ein Kopfball nach einer Ecke (9.) sollte die einzige Torchance der "Ludschter" in Halbzeit 1 bleiben. Der TSV kam in der Folge zu einer Vielzahl von Chancen, es dauerte aber bis zur 39. Min., bis T. Schütz einen langen Ball aus der Gästeabwehr abfing. Den Konter über Kremer und Stark schloss F. Göhl zum 2:0 ab. Bei hohen Temperaturen verwaltete der TSV in der zweiten Halbzeit den Vorsprung souverän. Eine Reihe guter Chancen blieb ungenutzt. DZ



FC Marktgraitz -

TSV Steinberg 2:1

Die 160 Zuschauer sahen bis zur 27. Min. eine ausgeglichene Partie. In der 32. Min. gab es nach einem Foul an Bülling Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte aber an Gästetorwart Wojak. In Hälfte 2 erhöhten die "Graatzer" das Tempo. In der 53. Min. köpfte Welsch den Ball über den TSV-Torwart zum 1:0 ein. Danach legten die Hausherren noch eine Schippe drauf. Eine schöne Kombination vollendete A. Koy zum 2:0 (64.). In der Schlussviertelstunde hatten die Gäste noch Pech bei einem Lattenkracher aus 20 m von D. Engelhardt. Der Anschlusstreffer durch den selben Spieler kam zu spät (89.). uha



TSV Weißenbrunn -

SCW Obermain 1:4

Aus zwei Minichancen gingen durch Al Lami (6.) und Schlemmer (11.) die Weismainer 2:0 in Führung. Erst danach kamen die Hausherren besser ins Spiel. Bis zur Pause bestimmte der TSV das Geschehen. Jedoch führten Leichtsinnsfehler und Missverständnisse zu vielen Ballverlusten. Mit den wenigen Schüssen hatte der SCW-Torwart keine Probleme. In der 61. Min. hatten die Gäste den dritten Treffer auf dem Fuß. Im Gegenzug wurde Mayr freigespielt und erzielte den Anschlusstreffer. In den letzten 15 Minuten legten die Gäste ihre Passivität ab. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit besseren Chancen für den SCW. Eine davon nutzte Püls zur Vorentscheidung (85.). Den Endstand markierte Hollfelder (90.). ral



FC Burgkunstadt -

FC Kronach 6:1

Der Führungstreffer fiel in der 14. Min. durch Geldner. Eine gute Viertelstunde später erhöhte Prehmus auf 2:0. Die Heimelf ruhte sich nach der Pause nicht auf ihrem Vorsprung aus. Erst markierte Geldner das 3:0 (49.). Bergmann erhöhte auf 4:0 (56.). Einen Foulelfmeter eine Viertelstunde vor Schluss ließ Portner ungenutzt. Gick baute zwei Minuten später die Führung auf 5:0 aus (76.). Portner machte das halbe Dutzend voll (83.). In der letzten Minute überlief Nguyen die FCB-Abwehr und setzte den Ball an Aumüller vorbei zum 6:1-Ehrentreffer in die Maschen. Allerdings endete sein überschwänglicher Jubel in einer Beleidigung des FCB-Keepers, worauf er vom Schiedsrichter noch Rot zu sehen bekam. tadü



DJK-SV Neufang -

SC Jura Arnstein 4:1

Bis zur Pause erspielte sich die DJK eine 3:0-Führung durch Maxi und Michael Kolb, die beide per Kopf trafen, sowie Förtschbeck, der nach Vorarbeit von Beetz traf. Auch in Halbzeit 2 dominierte Neufang gegen schwache Arnsteiner. Förtschbeck traf in der 83. Min. zum 4:0. Kurz darauf erzielte Fischer den Ehrentreffer für die Gäste.



SG Roth-Main -

FC Stockheim 0:1

Das abgeschlagene Schlusslicht SG Roth-Main zog im Kellerduell gegen Stockheim mit 0:1 den Kürzeren. Den Gästen reichte vor 100 Zuschauern ein Treffer kurz vor der Pause durch Hendrik Wilke, um die drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf aus Rothwind mitzunehmen. red