Gleußener Köppel dreht mit Doppelschlag die Partie

Die SpVgg Dietersdorf unterlag beim Verfolger Scherneck mit 8:0. Da Spitzenreiter SV Heilgersdorf beim SV Hut-Coburg nicht über ein 1:1 hinauskam, kletterten die Schernecker mit ihrem Kantersieg auf Rang 1. Torreich mit 3:4 endete die Partie der Staffelsteiner Kreisliga-Reserve gegen den TSV Gleußen.

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Staffelstein II -

TSV Gleußen 3:4

In einer Partie auf Augenhöhe hätte der TSV Staffelstein, nach einem Foul im Strafraum, durch den fälligen Elfmeter in Führung gehen können. Doch Leonard Geuß scheiterte an Daniel Rubeck im Gästetor. In der 15. Minute schoss der Staffelsteiner Torhüter nach einem Rückpass Marc Anderson an, und der Ball rollte zum 1:0 für die Gleußener ins Tor. Einen Freistoß in den Gästestrafraum nahm Philipp Kraus schön an und versenkte den Ball zum 1:1-Pausenstand. In der 56. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen, den Maximilian Rubeck um die schlecht postierte Mauer zur 1:2 einnetzte. Staffelstein steckte nicht auf und glich wieder durch Philipp Kraus zum 2:2 aus. In der 76. Minute gingen die Platzherren durch ein Eigentor von Timo Schaub sogar mit 3:2 in Führung. Felix Köppel drehte aber mit einem Doppelschlag (84., 87.) für die Gleußener noch die Partie. Dem Spielverlauf nach hätte die Staffelsteiner einen Punkt verdient gehabt.hakl Tore: 0:1 M. Anderson (15.), 1:1 P. Kraus (45.), 1:2 M. Rubeck (56.), 2:2 (59., Eigentor), 3:2 P. Kraus (65.), 3:3 Köppel (84.), 3:4 Köppel (87.) / Zuschauer: 50 / SR: D. Spielvogel (Coburg)

TSV Scherneck - SpVgg Dietersdorf 8:0

Bös' unter die Räder kamen diesmal die Dietersdorfer im Spitzenspiel. Die Schernecker wurde ihrer Favoritenrolle voll gerecht. Es lag sogar für sie ein zweistelliger Erfolg in der Luft. Allein Dominik Sommerluksch traf fünfmal für die Gastgeber. Die Gäste konnten gegen den Titelaspiranten nicht dagegen- halten und kamen selbst nur zu wenigen zwingenden Möglichkeiten. Die Dietersdorfer waren letztlich froh, als der Schlusspfiff erfolgte. di Tore: 1:0 D. Sommerluksch (18.), 2:0 D. Sommerluksch (30.), 3:0 Trommer (43.), 4:0 D. Sommerluksch (47.), 5:0 D. Sommerluksch (60.), 6:0 Trommer (68., Foulelfmeter), 7:0 D. Sommerluksch (70.), 8:0 Sosniok (86.) / Zuschauer: 100 / SR: J. Walz (Stegaurach) SG Eyrichshof/Ebern II - DJK/FC Seßlach 0:7

Eine weitere klare Niederlage der SG, die bereits zur Pause mit 0:5 im Hintertreffen lag. Die Seßlacher waren in allen Belangen überlegen und konnten nach Belieben schalten und walten. Bastian Müller traf beim Tabellenfünften dreimal.di Tore: 0:1 Kestel (20.), 0:2 B. Müller (26.), 0:3 Lippoldt (27.), 0:4 Witter (38.), 0:5 J. Rößner (44.), 0:6 B. Müller (57.), 0:7 B. Müller (73..) / Zuschauer: 54 / SR: W. Ankenbrand (Wonfurt)