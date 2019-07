Gegenwind verhindert Bestzeit am Berg in Frankenberg

Am Freitagabend erfolgte planmäßig der Start am Fuße von Frankenberg. Von da an zuckten Blitze, und es grollte der Donner im Weismain-Tal. Erfreulicherweise blieb die Strecke trocken und alle Teilnehmer vom Regen verschont.

27 kommen ins Ziel

Den Erwachsenen und Jugendlichen blieb keine lange Einrollphase. Unmittelbar nach dem Startpunkt ging es bergauf. Auf der 1630 Meter langen Strecke waren 140 Höhenmeter zu überwinden. Während die Radrennfahrer diese Aufgabe etwas leichter bewältigten, hatten die Mountainbike-Fahrer etwas mehr Ballast in Form ihrer Zweiräder mitzuschleppen. Für alle Teilnehmer galt es jedoch, den Rhythmus beizubehalten,

Kurz vor dem Ziel in Frankenberg wurden mit Unterstützung der Zuschauer die letzten Kräfte mobilisiert. Am Ende waren 27 Teilnehmer im Ziel gezählt.

Krapp gewinnt bei der Jugend

Nach Auswertung der Ergebnislisten wurden folgende Sieger ausgerufen. Bei der Jugend landete bei den Radrennradfahrern Jakob Krapp aus Köttel mit 6:12 Minuten vor Thomas Pachter aus Schammendorf (6:32) auf Platz 1. Bei den MTB-Fahrern gewann der Redwitzer Linus Will mit 6:44 Minuten vor Elias Reh (Weiden, 6:48) und Katharina Hatzold (Burgkunstadt, 7:37).

Die Damenwertung auf dem Rennrad wurde von Christine Reichel aus Bayreuth mit 7:26 Minuten gewonnen. Rang 2 belegte Sibylle Weberpals aus Marktzeuln (9:52). Mit dem Mountainbike war Helge Will aus Redwitz (8:44) die Schnellste vor Nina Hofmann-Reh aus Weiden (9:02).

Schnellster Mountainbiker war in exakt sechs Minuten der Bamberger Frank Haag. Er lag 30 Sekunden vor Frank Knauer aus Weismain und weitere 23 Sekunden vor dem Altenkunstadter Alexander Krebs.

Die größte Gruppe stellten wie immer die Radrennradfahrer. Dabei wiederholte Pascal Höhn aus Ebersdorf seinen Vorjahreserfolg mit 5:01 Minuten, blieb damit allerdings unter seiner Bestzeit des Vorjahres, da auf einem Streckenteil die Teilnehmer mit heftigem Gegenwind zu kämpfen hatten. Den zweiten Rang belegte Klaus Reichel aus Bayreuth (5:30) vor Tom Schultheiß (Ebersdorf, 5:53). Diese drei Fahrer führten am Ende auch die Gesamtwertung an.

Siegerehrung unter Regenbogen

Nach einem Regenschauer erfolgte die Siegerehrung wobei ein prächtiger Regenbogen, fast wie auf Bestellung, dieses Ereignis auf den Jura-Höhen überspannte.

Die Vorsitzende des TV Weismain, Manuela Trebeck, bedankte sich bei allen Teilnehmern und den Sponsoren sowie der Bergwacht aus Kulmbach für die Übernahme des Sanitätsdienstes, den Feuerwehren aus Wohnsig und Schammendorf, die die Strecke absicherten, und der Familie Klemenz, wo die Siegerehrung bei einer Brotzeit stattfand. Zusammen mit dem Organisator Heiner Grebner ehrte Trebeck die Sieger.

Grebner wies noch auf den Obermain-Berglauf-Cup mit den Rennen in Bergdorf-Höhn (3. Oktober), dem Muppberglauf (27. Oktober), dem Staffelberglauf (9. November) sowie dem Kordigast-Berglauf (7. Dezember) hin.