Gegen Absteiger in Zugzwang

Drei Spieltage vor Saisonende schweben in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West mit dem TSV Marktzeuln und dem FSV Unterleiterbach zwei Teams vom Obermain in akuter Abstiegsgefahr. Dagegen konnten sich die SpVgg Ebing und der TSV Ebensfeld etwas von der gefährdeten Region absetzen, sind jedoch auch noch nicht gesichert.

FSV Unterleiterbach - TSV Mönchröden

Spielt die 1:4-Niederlage des TSV Mönchröden zuletzt gegen den SV Merkendorf den Hausherren in die Karten? Denn dadurch haben die "Mönche" kaum noch Chancen auf Rang 2. Die Hüttl-Schützlinge werden aber sicher ihre theoretische Möglichkeit mit einem Sieg wahren wollen. Für den FSV wird es nach der 0:1-Niederlage in Ebensfeld immer schwieriger, das rettende Ufer noch zu erreichen. Doch noch sind neun Punkte zu vergeben. So werden die Schützlinge von FSV-Trainer Tobias Eichhorn versuchen, dem Fünften Paroli zu bieten, denn eine weitere Niederlage können sich die Unterleiterbacher nicht erlauben. Im Hinspiel hielt der FSV bei der 0:1-Niederlage lange mit. TSV Marktzeuln - SV Würgau Mit dem SV Würgau empfangen die Zeulner zwar einen Absteiger. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Begegnung für sie zum Selbstläufer wird. Das Gegenteil kann der Fall sein, denn die Fußballer von SVW-Coach Stefan Sperber spielen die Saison anständig zu Ende. Wettbewerbsverzerrung ist nicht ihr Ding. So wird der TSV auch in diesem Match alle Kräfte bündeln müssen, um die Punkte zu verbuchen. Dies schon allein deshalb, um nicht auf einen direkten Abstiegsplatz zurückzufallen (Hinspiel 4:2).

ASV Kleintettau - TSV Ebensfeld

Durch den Sieg über Unterleiterbach haben sich die Ebensfelder um Trainer Oliver Kellner wieder gefangen und sich vier Punkte vom Relegationsplatz abgesetzt. Diesen Vorsprung gilt es am Samstag beim abgeschlagenen Schlusslicht ASV Kleintettau auszubauen. Mit drei Punkten dürfte der Ligaverbleib sicher sein. Den TSVlern ist dies klar, entsprechend hoch dürfte die Konzentration sein. Die Hausherren bezogen jüngst eine 1:10-Klatsche in Breitengüßbach. Nun bleibt abzuwarten, ob der Absteiger vor eigenem Publikum mehr Gegenwehr leistet. Klar ist, dass sich die Ebensfelder diese Chance nicht entgehen lassen dürfen. Das Hinspiel endete mit 1:0 für Ebensfeld.

SpVgg Ebing - TSV Schammelsdorf

Mit den Schammelsdorfern empfängt die SpVgg einen Gegner, der noch im Fernduell mit dem SV Merkendorf um Platz 2 kämpft. Das Team von TSV-Spielertrainer Dominik Kauder darf sich also keinen Ausrutscher erlauben. Dementsprechend motiviert werden die Schammelsdorfer im Seestadion antreten. Für die Ebinger sieht es zwar nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim TSV Marktzeuln schon viel besser aus, den Klassenerhalt zu schaffen. Doch Punkte benötigen die "Abicher" schon noch. So ist mit einem intensiven Match zu rechnen, in dem auch die Nerven eine Rolle spielen dürften. Die Favoritenbürde tragen jedenfalls die Gäste (Hinspiel 1:5). gefa