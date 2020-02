Gabriel Stark: ein Hochkaräter für den AC Lichtenfels

Der Ringer-Bundesligist AC Lichtenfels hat seinen vierten Neuzugang unter Dach und Fach. Und der ist ein echter Hochkaräter. Mit Gabriel Stark kommt ein Freistil-Ringer für die 98- und 130-Kilo-Klasse vom ASV 88 Mainz in die Deutsche Korbstadt. Die Mainzer erreichten in der vergangenen Saison das Halbfinale, nachdem sie in einem dramatischen Duell Heilbronn aus dem Rennen geworfen hatten. Im Halbfinale scheiterten sie am späteren deutschen Meister SV Wacker Burghausen.

Vierfacher deutscher Meister

Stark ist vierfacher deutscher Männermeister, zuletzt 2017. Der 30-Jährige ersetzt ACL-Kapitän Christoph Meixner, der seine Karriere zum Ende der Saison 2019 beendet hat.

"Wir freuen uns riesig, unseren Fans mit dem Goldbacher einen deutschen Spitzenathleten präsentieren zu dürfen", sagte Mannschaftsführer Heiko Scherer.

Internationale Erfahrung

Stark stand bereits für Deutschland bei Welt- und Europameisterschaften auf der Matte, seine beste Platzierung war dabei Rang 7 bei der WM 2013. Zuletzt wurde er bei der EM 2018 Zehnter in der 92-Kilo-Klasse. Eine internationale Medaille errang er als Junior 2008 als Dritter bei der EM.

Die Lichtenfelser haben neben Stark bisher den Litauer Justas Petravicius (61 kg, gr.-röm.), den Türken Selcuk Can (75 kg, gr.-röm.) und den Münchner Marcel Berger (75/80 kg, Freistil) neu für die kommende Saison geholt.us