Für die SG-Damen beginnt die heiße Phase im Titelrennen

Mit dem Heimspiel gegen den TV Helmbrechts beginnt am Sonntag (14.30 Uhr, Michelauer Mainfeldhalle) für die Damen der SG Kunstadt/Weidhausen die heiße Phase in der Bezirksoberliga. Gewinnt der Tabellenführer die anstehenden drei Partien, dann ist das Ziel "Rückkehr in die Landesliga" zum Greifen nahe.

Natürlich richtet sich der Blick der Mannschaft von Trainerin Christine Gahn bereits auf das Spitzenspiel bei Verfolger TV Marktleugast in der kommenden Woche, doch den sechstplatzierten TV Helmbrechts sollte die SG im Heimspiel am Sonntag nicht unterschätzen. Immerhin holten die Helmbrechtserinnen am vorletzten Spieltag ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten aus Marktleugast. Zudem hatte Kunstadt/Weidhausen in der Vorsaison in der Landesliga zweimal gegen den TVH das Nachsehen.

Starke Offensivleistung

Doch eine Liga tiefer spielen die Damen vom Obermain die eindeutig bessere Rolle und sind Favorit. Vor allem die überzeugende Offensivleistung aus der Vorwoche (31:14 beim TSV Weitramsdorf) stimmt die SG optimistisch.

Aber auch die Abwehr muss gegen Helmbrechts stehen, gerade die treffsichere Emely Schneider, die zuletzt gegen Münchberg zwölf Tore erzielte, muss in Schach gehalten werden. Ein Pluspunkt der SG Kunstadt/Weidhausen ist der vergleichsweise breite Kader, in den in der Vorwoche Melanie Riedel und Lisa Stirbati zurückgekehrt sind.