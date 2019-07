Friedrich Schedel spurtet zum Sieg

Der übliche Kurs des traditionellen Radrennens über rund 100 Kilometer durch die Fränkische Schweiz musste wie schon des Öfteren in den letzten Jahren aufgrund von Straßenbaumaßnahmen geändert werden.

Die Strecke führte diesmal von Grundfeld über Wattendorf, Stadelhofen, Hollfeld, Aufseß, Königsfeld und Wattendorf wieder zurück zum Ziel nach Grundfeld.

Berg trennt Spreu vom Weizen

Wie immer brachte der drei Kilometer lange Anstieg am Kümmersreuther Berg mit einer Aufsplitterung des Fahrerfeldes eine erste Vorentscheidung, wobei die vierköpfige Spitzengruppe mit Michael Zahn und Friedrich Schedel (beide RVC Stetten) sowie Christoph Winter (RSC Falke Neustadt) und Michael Weber (Kronach) lange Zeit zusammenblieb, da ein Ausreißversuch der beiden Stettener am Hohenpölzer Berg gescheitert war.

Zielsprint der Dreiergruppe

Kurz vor Wattendorf musste aber Christoph Winter abreißen lassen, so dass es dann am Ortsrand von Grundfeld zu einem Zielsprint der verbliebenen Dreiergruppe kam, den der vielfache Stettener Vereinsmeister Friedrich Schedel dank seiner Sprintqualitäten in einer Zeit von 2:54:12 Stunden für sich entschied.

Knapp geschlagen belegten Michael Zahn und Michael Weber die weiteren Podestplätze. Einen ausgezeichneten fünften Platz in einer ansprechenden Zeit erkämpfte sich Ursula Schedel vor der folgenden Dreiergruppe mit Alfred Brozicek, Norbert Lengl und Joe Lanz.