Fortuna Roth braucht den Derbysieg

Der FC Fortuna Roth steht auf dem Abstiegsrelegationsplatz der Kreisklasse Lichtenfels, zum rettenden Ufer fehlen acht Punkte. Die Fortuna muss also endlich mit dem Punktesammeln anfangen. Dazu hat sie am Sonntag (15 Uhr) beim Derby gegen die SpVgg Isling (6. Platz) die Gelegenheit.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

Während in den Kreisligen der Großteil der Lichtenfelser Klubs schon am Freitag zum Einsatz kommt, wird in der Kreisklasse lediglich dem Schwabthaler SV die doppelte Spielbelastung aufgebürdet. In End nimmt der SSV um 18.15 Uhr den Tabellenführer aus Johannisthal in Empfang.

Der FSV Mistelfeld, der noch in Abstiegsnot geraten kann, hat die Spielgemeinschaft aus Altenkunstadt/Woffendorf zu Gast. Der Ligazweite Schwürbitz spielte zuletzt nur 1:1 gegen den Elften TSV Küps. Beim Heimspiel gegen die SpVgg Obersdorf wollen die Schwürbitzer ihrer Favoritenrolle diesmal gerecht werden. Wenn die "Siedler" sonntags die zweite Mannschaft vom Stadtrivalen FC Lichtenfels zum Derby empfangen, hat die Landesligareserve leichte Vorteile.

Schwabthal muss mit einem Spiel mehr in den Knochen zum Tabellenneunten FC Baiersdorf reisen. Wiederum Derby-Stimmung kommt in Roth auf, wenn die nur wenige hundert Meter entfernte Spielvereinigung aus Isling zum Lokalduell anrückt. Um die Chance auf den Nichtabstiegsplatz-13 zu wahren, benötigt die Fortuna dringend einen Sieg. aoe



Kreisklasse 3 Itzgrund

Der TSV Gleußen steht am Sonntag (15 Uhr) vor einer schweren Aufgabe: Er hat den Tabellenzweiten SF Unterpreppach zu Gast, der zuletzt einen 4:2-Sieg gegen den SV Hafenpreppach feierte und in der Woche zuvor auch beim 1:1 gegen Spitzenreiter Wüstenahorn eine gute Figur machte. Gleußen geht ebenfalls mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Partie, und wenn es im Sturm gut läuft, können die Gleußner ihre Gäste von Rang 2 stoßen.

Im Spiel der Kellerkinder kann für Schlusslicht DJK/FC Seßlach im Heimspiel gegen Anadoluspor Coburg nur ein Dreier zählen. Die Ciray-Truppe hat derzeit sieben Punkte Rückstand auf die Gäste, jedoch auch noch mit einem mehr ausgetragenen Spiel, so dass es bei einer weiteren Niederlage kaum noch möglich ist, die Klasse zu halten. di