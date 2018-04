FC Schwürbitz gleicht im Kreisklassen-Spitzenspiel mit Abpfiff aus

Ausgleich in letzter Sekunde: Der FC Schwürbitz rettet sich mit einem Treffer in der 92. Minute beim VfR Johannisthal zum 3:3-Unentschieden im ruppigen Spitzenspiel (drei Gelb-Rote Karten). Damit bleiben die beiden Topteams der Kreisklasse Lichtenfels weiterhin punktgleich.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

VfR Johannisthal -

FC Schwürbitz 3:3 (2:1)

Bereits in der 5. Minute erzielte Ludwig auf Zuspiel vom agilen Wittmann das 1:0. Danach dominierten die Gäste das Geschehen und der VfR hatte Glück, als Kremer nur den Pfosten traf und Heimtorwart Mayer den Ausgleich zunächst immer wieder verhinderte. Ludwig drehte den Spielverlauf auf den Kopf, als er einen Freistoß in den Winkel setzte (41.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Krappmann einen Elfmeter wegen Handspiels zum Anschlusstreffer.

Mayer hielt den VfR nach dem Wechsel in Führung, die Wittmann in der 67. Minute nach einer energischen Einzelleistung auf 3:1 ausbaute. Nach einer Gelb-Roten Karte für VfR-Spieler Stadelmann berannten die Gäste das Johannisthaler Gehäuse. Wenig später entschied der Schiedsrichter noch zwei Mal auf Gelb-Rot, je ein Mal pro Team. In der Schlussphase nutzten die Gäste ihre Überzahl. Zunächst gelang Schober das 3:2 (86.). In der Nachspielzeit war Pohl zur Stelle und glich per Drehschuss aus. berg



Tore: 1:0, 2:0 Ludwig (6., 43.), 2:1 Krappmann (45.), 3:1 Wittmann (67.), 3:2 Schober (85.), 3:3 Pohl (90. +2).



SpVgg Isling - TSV Küps 3:2

In der ersten Hälfte war die Partie ausgeglichen und fand vor allem im Mittelfeld statt. Die erste Chance hatte der Islinger Gouadri nach Flanke von Knauer in der 20. Minute, doch seine Direktabnahme war zu zentral und der Keeper von Küps entschärfte den Schuss. Nach einer halben Stunde gelang den Gästen aus Küps der überraschende Führungstreffer, als Schleicher einen Freistoß aus 20 Metern verwandelte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Glier nach einer schönen Einzelleistung durch die Islinger Abwehrreihe. Die SpVgg Isling reagierte und brachte mit Schneider und A. Zollnhofer nach der Pause weitere Offensivkräfte - was fruchtete: Sofort übernahm die Heimelf das Spielgeschehen, nach fünf Minuten drückte Schneider eine Kopfballverlängerung von Fischer über die Linie. Wenig später der verdiente Ausgleich durch Kauppert. Isling drückte weiter, die Gäste waren in Kontern gefährlich, das Ende offen - bis zur 90. Minute, als Knauer aus 20 Metern abzog und der Ball unhaltbar einschlug. red



Tore: 0:1 Schleicher (33.), 0:2 Glier (45.), 1:2 Schneider (49.), 2:2 Kauppert (59.), 3:2 Knauer (89.).



FC Altenkunst./Woffend. -

SV Bor. Siedl. Lichtenfels 3:0

Beide Teams brauchten eine Weile, um ihr Spiel zu finden. Dies gelang den Gastgebern zunächst besser, doch Wachter und Dinkel scheiterten knapp. Stattdessen machte FCler Natterer nach schöner Einzelleistung den ersten Treffer. In der Folge trumpfte die Heimelf weiter auf, Welievs Kopfball landete aber an der Latte. Nach einer Stunde kam die Vorentscheidung, als Wachter nach cleverer Vorarbeit von Weliev auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkte setzte Leipi in der 90. Minute. bvo



Tore: 1:0 Natterer (25.), 2:0 Wachter (64.), 3:0 Leipi (90.).



SV Fischbach -

FV Mistelfeld 3:1 (1:0)

Die ersatzgeschwächte Heimelf kontrollierte die Partie. Nach 20 Minuten brachte T. Müller den SV mit seinem Freistoß-Treffer aus 20 Metern in Front. Noch spektakulärer das 2:0, wieder ein Freistoß: Kurz nach der Pause schweißte B. Jörg den Ball aus rund 50 Metern über den Torwart in die Maschen. Einen Foulelfmeter an Meindelschmidt verwandelte T. Müller sicher zum 3:0 im Toreck. Wiederum durch einen Elfmeter kamen die Gäste zum 3:1-Anschlusstreffer. mp



Tore: 1:0 Müller (20.), 2:0 Jörg (57.), 3:0 Müller (77./FE), 3:1 Baldauf (84./FE).



SSV O'langenstadt -

FC Fortuna Roth 1:4 (1:1)

Die Gäste spielten von Beginn an stark auf, in der siebten Minute parierte SSV-Keeper Mammud gleich gegen zwei FC-Akteure auf der Linie. Im Gegenzug spielte Rollmann drei Gästespieler und den Torwart aus, schob das Leder aber aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei. Nur fünf Minuten später köpfte Traut aus wenigen Metern die Heimelf in Führung. Die Gäste revanchierten sich aus der Distanz, als Fiedler einen Freistoß aus 30 Metern zum Ausgleich ins Netz zirkelte. Über ein Eigentor gingen die Gäste kurz vor der Pause erneut in Führung. In der 75. Minute baute der FC diese mit einem direkt verwandelten Freistoß von Pülz auf 3:1 aus. Zehn Minuten später knallte Benson das Leder völlig ungehindert zum Endstand in die Maschen. Die Schlussminuten musste der SSV nach einer Ampelkarte in Unterzahl bestreiten. red



Tore: 1:0 Traut (17.) 1:1 Fiedler (35.), 1:2 Eigentor (48.), 1:3 Pülz (73.), 1:4 Benson (83.). rüg



SpVgg Obersdorf -

TSF Theisenort 0:5 (0:3)

Tore: 0:1 Wich (9.), 0:2 Buckreuss (27.), 0:3 K. Kleylein (28./Elfmeter), 0:4 Wagner (52.), 0:5 Wich (60.) / SR: Neubauer.



FC Lichtenfels II -

FC Baiersdorf 3:0 (0:0)

Die Entscheidung fiel erst spät, dann aber kurz und schmerzhaft für die Gäste. Die wenigen Chancen der ersten Hälfte entschärften die Torhüter. Auch der Beginn des zweiten Abschnitts verlief ähnlich, bis zwischen der 66. und der 70. Minute zwei Mal Wagner und einmal Lulei die Gastgeber zum Sieg schossen. red



Tore: 1:0, 2:0 Wagner (66., 69.), 3:0 Lulei (70.).



Kreisklasse 3 Itzgrund

SpVgg Wüstenahorn -

TSV Gleußen 5:0 (2:0)

Das Ergebnis sagt alles über den Spielverlauf aus: Die Gastgeber der SpVgg Wüstenahorn gaben den Ton an und erspielten sich eine Fülle von Möglichkeiten, während der TSV im Angriff nichts zu bieten hatte. di



Kreisklasse 1 Bamberg

SC 08 Bamberg -

TSV Ebensfeld II 3:2 (3:1)

Die Nullachter erwischten einen Auftakt nach Maß und lagen nach 21 Minuten nach zwei Toren von Roland Tornau und einem von Patrick Ochs bereits mit 3:0 vorn. Alles deutete auf einen Kantersieg der Platzherren hin, doch der TSV steckte nicht auf und verkürzte noch vor dem Wechsel durch Rainer Müller. Der Sturmlauf nach Wiederbeginn wurde jedoch nicht mehr belohnt, es reichte in der Nachspielzeit lediglich für den Anschlusstreffer, wieder durch den starken Müller. di