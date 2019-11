FC Marktgraitz: Sieben Treffer gegen den Frust

Die DJK Lichtenfels hat sich mit einer abgezockten Leistung die Spitzenposition in der Kreisliga Kronach gesichert. Beim DJK-SV Neufang gelang nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ein 2:0-Erfolg.

Das Ausrufezeichen des Nachholspieltags setzte der abstiegsgefährdete FC Marktgraitz. Nach längerer Durststrecke punktete er wieder dreifach - und das mit einem 7:0-Schützenfest gegen die TSF Theisenort. Der FC Lichtenfels tritt dagegen nach dem 3:3 beim SV Wolfers-/Neuengrün im Tabellenkeller etwas auf der Stelle.

Kreisliga Kronach

DJK-SV Neufang - DJK Lichtenfels 0:2 (0:0)

In diesem gutklassigen Spiel überzeugte Neufang gegen den Favoriten mit hohem läuferischen Aufwand. Die besseren Chancen hatte aber Lichtenfels. Doch der sehr gute Heimtorwart Hannes Wich hielt mit zwei Superreaktionen seinen Kasten sauber. Die zweite Halbzeit bestimmten die Lichtenfelser und gingen folgerichtig durch einen wuchtigen Kopfball von Dominik Woitschitzke nach einer Freistoßflanke in Führung.

Die Heimelf war zwar weiterhin bemüht, erarbeitete sich aber nur einige Halbchancen. Die große Ausgleichsmöglichkeit vergab Frank Tucci, als er einen Freistoß ans Torgestänge setzte. Als die cleveren Gäste mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 2:0 erhöht hatten, gerieten sie in der letzten halben Stunde nicht mehr in Gefahr. her Tore: 0:1 Woitschitzke (48.), 0:2 Bozkaya (60./Elfmeter) / Gelb-Rote Karte: Lorenz (90.+2/DJK) / Schiedsrichter: Schönfeld (DJK Schnaid) / Zuschauer: 120. FC Marktgraitz - TSF Theisenort 7:0 (4:0)

Der Kantersieg trägt vor allem einen Namen: Rene Pülz. Er war omnipräsent und erzielte die ersten sechs Treffer der Partie. Schon nach vier Minuten hämmerte Pülz den Ball unhaltbar ins Gästetor. Der FCM trat sehr selbstbewusst auf und dominierte das Spiel. Das 2:0 war leistungsgerecht. Erst nach diesem Treffer wurde Theisenort erstmals gefährlich. Doch es war nur ein Strohfeuer. Pülz erhöhte in der 45. Minute per Elfmeter auf 3:0 und nach Vorarbeit von Colin Gloystein auf 4:0.

Theisenort gelang es auch nach dem Seitenwechsel nicht, für Entlastung zu sorgen. Und es gelang nicht, Pülz in den Griff zu bekommen. Per Doppelschlag baute er die Führung bis zur 51. Minute auf 6:0 aus. In der 62. Minute verhinderte FC-Torwart David Lauterbach im Eins-gegen-eins den Ehrentreffer. Marktgraitz kam in der Folge zu weiteren guten Chancen, vergab diese aber. Erst in der Schlussphase fiel das 7:0. Zum ersten Mal hieß der Torschütze nicht Rene Pülz, sondern Andreas Schlaf. fp Tore: 1:0 Pülz (4.), 2:0 Pülz (16.), 3:0 Pülz (45./Elfmeter), 4:0 Pülz (45. + 2), 5:0 Pülz (49.), 6:0 Pülz (51.), 7:0 Schlaf (82.) / Schiedsrichter: Bloß (FC Zell) / Zuschauer: 160. SV W'/Neuengrün - FC Lichtenfels II 3:3 (1:2)

In diesem kampfbetonten Spiel hatte der FC Lichtenfels II die bessere Spielanlage, die "Wölfe" leisteten sich zu viele Abspielfehler im Mittelfeld. Doch es spricht für ihre Moral, dass sie den Rückstand in Unterzahl aufholten.

Nach einem Fehler im Mittelfeld schaltete Lichtenfels schnell um. Ein Pass erreichte Betz, der zum 0:1 verwandelte. Als SV-Torwart Wolf einen Schuss abprallen ließ, staubte Krappmann zum 0:2 ab. Nur zwei Minuten später erzielte Lippert mit einem flach geschossenen Freistoß den Anschlusstreffer. Kurz nach der Halbzeitpause vergab der FCL mehrere gute Gelegenheiten.

Ab der 70. Minute waren die "Wölfe" in Unterzahl: Lippert (Meckern/Foul) musste mit Gelb-Rot vom Platz. Doch nur fünf Minuten später traf Köstner aus spitzem Winkel zum 2:2. In der 80. Minute übersah die SV-Abwehr Mariusz Jankowiak, der die Gäste erneut in Führung brachte. Die "Wölfe" meldeten sich nochmals zurück: In der letzten Minute versenkte Andre Schuberth einen Freistoß aus 20 Metern zum 3:3. gb Tore: 0:1 Betz (15.), 0:2 Krappmann (30.), 1:2 Lippert (32.), 2:2 Köstner (75.), 2:3 M. Jankowiak (80.), 3:3 A. Schuberth (90.) / Schiedsrichter: Schäff (SC Maroldsweisach) / Zuschauer: 70.